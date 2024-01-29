Dealer Simulator, depo al-sat işi yaptığınız bir simülasyon oyunudur. Terk edilen depoları satın alın, inceleyin ve yeni müşterilerine satarak kar edin!

Berkcan Aktürk - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dealer Simulator, kendi işinizi kurup depo yöneterek adım adım büyüdüğünüz son derece gerçekçi bir simülasyon oyunudur. Oyunda, içinde çeşit çeşit malzemeler bulunan depolar satın alırsınız ve içindeki ürünleri incelersiniz. Bazısında değerli ve işlevli ürünler bulabilirken, bazısında ise işinize yaramayacak malzemeler çıkabilir. Değerli malzemeler kaçırmamaya dikkat edin ve pahalı eşyaları pazarlarda satarak kar elde edin.

Dükkanınızın iç dekorundan konumuna kadar kendi zevklerinize göre tasarlayabilirsiniz. Ayrıca, dükkanınızı işlek caddelere kurmaya özen gösterin ki müşteri kapasitenizin de artmasına olanak tanıyın.

Unutmayın kendi dükkanınızın yöneticisi olacaksınız ve verdiğiniz her karar ustalaşmanızda bir adım olacak. Depolardan alacağınız eşyaları taşımak için de bir araca ihtiyacınız vardır. Beş farklı araç içeren Dealer Simulator’de, istediğiniz tarzdaki aracı seçerek malzemelerinizi yükleyin ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşayın. Aynı zamanda da değerli malzemelerinizi dükkanınıza taşıyın ve satışa koyun.

Dealer Simulator İndir

Aslında Dealer Simulator, televizyonlarda veya internette gördüğünüz depo al-sat programlarının simüle olmuş halidir. Eminiz ki bu programlarda gördüğünüz depolardan epeyce etkileniyorsunuzdur. Artık depo alım-satım işleri sizin elinizde. Size en uygun depoyu alın, inceleyin ve kar etmek için müşeterilerinize satın.

Eğer siz de bu tarz simülasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız, Dealer Simulator indirin ve yüklü miktarda para kazanarak dükkanınızı büyütün!

Dealer Simulator Sistem Gereksinimleri