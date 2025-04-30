DEATHGRIP, yüksek hızlı savaş yarışlarıyla adrenalin dolu bir deneyim sunuyor. Yarışa katıl, rakiplerini alt et ve zirveye ulaş!

Kemal Tavus - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Reclaim Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan DEATHGRIP, 2025 yılında erken erişim olarak oyuncularla buluşacak. Bilim kurgu temalı bu savaş yarışı oyunu, yüksek hızda yarışlar ve zorlu parkurlarla oyunculara benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Oyunda, oyuncular ölümcül hovercraft'ların pilot koltuğuna oturarak, doğal ortamlarda geçen, dallanıp budaklanan yollar, keskin dönüşler, atlamalar, kısayollar ve dar koridorlarla dolu parkurlarda yarışıyorlar. Yarış sırasında, afterburner'lar, yönlendirme, drift, onarım, ısı yönetimi ve silah kullanımı gibi mekaniklerle aracınızı kontrol ediyorsunuz.

Oyunda, yarışları kazanarak kredi kazanabilir ve bu kredileri görsel ve performans yükseltmeleri için harcayabilirsiniz. Ayrıca, oyuncu profili, kazanılan kupalar, rütbe sistemi ve istatistik takibi gibi özellikler de mevcut.

Oyunun demosu, Steam üzerinden indirilebilir durumda. Demo sürümünde, iki yarışçı, iki farklı parkur ve AI'ya karşı yarış ve zaman denemesi modları bulunuyor. Oyunun tam sürümünde ise daha fazla içerik ve özelliklerin eklenmesi planlanıyor.

DEATHGRIP İndir

DEATHGRIP’in ücretsiz demosu yayınlandı. Siz de oyunun Steam sayfasına giderek DEATHGRIP’i indirebilir ve demoyu kendiniz tecrübe edebilirsini.

DEATHGRIP Sistem Gereksinimleri