Retro grafiklere ve eğlenceli savaş mekaniklerine ev sahipliği yapan DELTARUNE, tanıdık karakterlerden oluşan kadrosuyla karşımıza çıkan bir RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Undertale'in paralel bir hikayesi olarak karşımıza çıkan DELTARUNE, hem hikayesi hem de mini savaşlarıyla birlikte oyunculara eğlenceli bir RPG deneyimi sunuyor. Gizemli dünyayı keşfedin, mizah öğeleriyle eğlenin ve aksiyon dolu savaşlarda düşmanları alt edin.

Yeni ve tanıdık karakterleri oyunculara sunan DELTARUNE, dört farklı bölümü içerisinde barındırıyor. Her bir bölümünde yeni heyecanlar yaşayacak, geniş hikayede ilerleyecek ve bölüm sonu canavarlarını öldürmeye çalışacaksınız.

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Yenilikler ve nostaljik karışımlar ile ön plana çıkan DELTARUNE, retro grafiklere ev sahipliği yapıyor. Oyunun her sahnesinde farklı görsellikle karşılaşacak ve mükemmel ses tasarımıyla birlikte hikayeye daha çok adapte olacaksınız.

Yalnızca dev bir hikaye ve ilgi çekici görsel tasarımla kalmayıp, aynı zamanda her sahne için farklı müzikleri oyunculara sunmaktadır. Duygusal, komik ve savaş anlarında farklı farklı müzikleri deneyimleyeceksiniz.

Yol boyunca zorlu bulmacaları çözün, karakterlerin hikayelerini tamamlayın ve düşmanlara karşı mini oyunlarda galip gelin. Tüm oyunu satın almak yerine geliştiricilerin sunduğu ücretsiz demo sürümünü oynayabilir ve hikayeyi az da olsa tadabilirsiniz. Siz de DELTARUNE indirin ve bağımlılık yapıcı bu 2D RPG oyununu deneyimleyin!

DELTARUNE Sistem Gereksinimleri