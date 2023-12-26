Ders Çalışma Programı ile kendinize özel kapsamlı çalışma programları oluşturabilir, ödev takibi yapabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ders Çalışma Programı uygulaması ile daha verimli bir çalışma programı hazırlayabilir ve istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu uygulama, kullanıcıların kendileri veya başkaları için çalışma programı hazırlamasına olanak tanıyor. Aynı anda birden fazla çalışma planı oluşturabilir ve zaman çizelgenizi belirleyebilirsiniz. Ayrıca, hazırladığınız çalışma programını ana ekrana ekleyebilir ve zamanı gelen görevleriniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çalışma programınızı günlere ve haftalara ayırarak hazırlayabilirsiniz. Ayın dört haftasını farklı olarak özelleştirebilir ve zamanlarını belirleyebilirsiniz. Özellikle öğrenciler için çok fayda sağlayan Ders çalışma programı android uygulaması, basit kullanımıyla da dikkat çekiyor. Uygulamadaki işlerinizi kolayca halledebilir, zorlanmadan çalışma programı özelleştirebilir ve ana ekranınıza widget olarak ekleyebilirsiniz.

Ders Çalışma Programı İndir

Uygulama içerisindeki görünümü kendi isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Kapsamlı özelleştirilebilir renkler sayesinde, koyu veya açık renkler arasından seçim yapabilirsiniz.

Ders Çalışma Programı, içerisindeki birçok özellikle öne çıksa da, plan gönderme seçenekleri sayesinde kendini daha da ön plana atıyor. Arkadaşlarınıza yaptığınız planları çeşitli şekillerde gönderebilirsiniz. Kod, PDF, Excel, Link ve mesaj olarak gönderebileceğiniz çalışma programları sayesinde, diğer kullanıcılara da çalışma planları hazırlayabilirsiniz.

Siz de çalışma programınızı hazırlamak ve kapsamlı özelleştirme seçeneklerine erişmek istiyorsanız, Ders Çalışma Programını indirebilirsiniz.

Ders Çalışma Programı Uygulama Özellikleri