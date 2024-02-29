Disco Simulator, kendi disco kulübünüzü kurduğunuz bir simülasyon oyunudur. Göreviniz, kulübü sıfırdan kurmak, etkinlikler planlamak ve en iyi yerlere getirmektir.

Berkcan Aktürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Disco Simulator, kendi özgün fikirlerinizle iç düzenden dekorlara kadar seçtiğiniz benzersiz bir simülasyon oyunudur. Oyuna ilk girdiğinizde karakter özelliklerini göz önünde bulundurarak kendi işletmenize uygun bir menajer seçmeniz gerekecektir. Her menajerin kendine özgü farklı bir karakteri olduğunu da unutmayın. Bu menajerlerin karakter özellikleri, size bonus sağlar ve hangi yönde gelişmek istiyorsanız, o yönünüz daha ağır basar.

Disco Simulator’de, sizin için en önemli unsurlardan biri de müşterilerinizin keyifli vakit geçirmesini sağlamaktır. Aksi takdirde kulübünüzle ilgili kötü yorumlar alabilirsiniz. Gerçek hayatta olduğu gibi bu simülasyonda da, müşterilerinizin birbirinden farklı ihtiyaçları olacaktır.

Müşterilerinizi tanımalısınız. Bunun için de oyun, size müşterilerin duygu durumlarını gösteren panel sunar. Bu panele göz atarak, her duruma en kısa sürede bir çözüm bulmanız oldukça önemlidir.

Kendinize uygun bir menajer seçebildiğiniz gibi arazi seçimi de yapabileceksiniz. İç mimarisini nasıl dekore etmek isterseniz buna uygun bir arazi seçmeniz faydanıza olacaktır. Eyalet, minik bir kasaba veya kalabalık bir şehir merkezini seçebilirsiniz.

Disco Simulator İndir

Disco Simulator indirerek, yeni kokteyller tasarlayın, en büyük etkinlikleri siz düzenleyin ve şehrinizin en popüler kulübü olun. Oyunda ilerledikçe daha çok para kazanın ve kulüpçülüğün zirvesine erişin.

Disco Simulator Sistem Gereksinimleri