Double Drift APK, dikey kamera açısıyla oyunculara eğlenceli drift mücadeleleri sunan bir Android yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sürekli ilerleyen trafikte drift yapmak istiyor musunuz? Double Drift APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dikey bir oynanışa sahip olan bu oyunda, sadece direksiyonun kontrolünü elinize alın ve arabaların arasından akrobatik hareketlerle geçin!

Aksiyon dolu drift ve yarış mücadelelerini farklı bir kamera açısında yapacaksınız. Tabii tüm bunların yanında basit ve oldukça özgün kontrolleri de deneyimleyeceksiniz. Her ne kadar kamera açısı ve basit kontrolleri ön plana çıksa da, aslında görsel ve mekanik tarafta mükemmel geri dönüş sunmaktadır.

Drift yaptığınızda, arabaları geçtiğinizde ve yolda sorunsuz ilerlediğinizde çeşitli puanlar kazanacaksınız. Double Drift APK'da, giderek puanınızı artırmaya çalışın ve kendinizle yarışın. Dünyanın en yüksek puanını yapmak istiyorsanız, aracınızı sağa veya sola kaydırın!

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Aracınız beklediğinizden de hızlı ilerleyecek. Bu nedenle kontrollerinizi iyi ayarlamalı ve direksiyon hakimiyetinizi en üst seviyede tutmalısınız. Yarış arabalarının yanı sıra otobüslerle ve çeşitli araçlarla drift yapabilirsiniz. Çekişmeli devam eden yarışlarınıza biraz da eğlence katmak istiyorsanız, otobüslerle oynayın ve büyük çaplı aracınızla drift yapmaya çalışın.

Double Drift APK, yol üzerinde sürüşünüze etki edecek olan bazı yetenekler barındırmaktadır. Bu süper yeteneklerin üzerinden geçerek aracınıza farklı özellikler kazandırabilir ve hem daha hızlı hem de daha güçlü bir araç yaratabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra sadece yetenekler değil, aynı zamanda oyun içerisinde kullanabileceğiniz paraları da yollardan toplayabilir ve araçların kilidini açmak için bu paraları kullanabilirsiniz.

Siz de Double Drift APK indirin ve aksiyon dolu drift mücadelelerine kendinizi kaptırın!