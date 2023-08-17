Drift Legends 2 APK, gelişmiş fizik motoru ve gerçekçi yapısı ile beraber, oyunculara iyi bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçekçi drift deneyimi yaşayacağınız Drift Legends 2 APK, ilk oyunun ardından daha gelişmiş bir yapı ile oyuncularla buluştu. 3D drift simülasyonu olan bu oyun, araba tutkunlarına iyi bir sürüş deneyimi yaşatmayı hedefliyor. 30'dan fazla özelleştirilebilir araba kütüphanesiyle, güçlü arabalarınızı donatabilirsiniz.

Özelleştirebileceğiniz araba boyaları, lastikler, jantlar, plakalar ve daha birçok özelleştirebilir seçenek bulunuyor. Çevrimiçi skor tablolarına bakarak, diğer sürücülerle kendinizi kıyaslayabilirsiniz. Yaptığınız eşsiz driftler ve akrobatik hareketlerle puanlar kazanarak, sıralama tablosunda üst sıralara tırmanabilirsiniz.

Drift Legends 2 APK İndir

İçerisindeki gerçekçi fizik motorunun keyfini çıkarın. Fizik yapısının yanı sıra motor, lastik, şanzıman, turboşarj gibi birçok gerçek hayatla birebir sesler bulunuyor. Grafik ve ses anlamında iyi bir simülasyon oyunu olan Drift Legends 2 APK'yı indirerek, diğer oyuncularla mücadele edebilirsiniz.

Drift Legends 2 APK Özellikleri