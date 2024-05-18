Drug Dealer Simulator 2, kendi uyuşturucu baronunuzu kurabildiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Byterunners tarafından geliştirilen ve Movie Games S.A. tarafından yayınlanan Drug Dealer Simulator 2, bir uyuşturucu satıcısını konu almaktadır. Küçük bir satıcıdan şehrin en büyük baronu olmak için bağlantılar kurun, ürünleri imal edin ve kartelinizi yönetin.

Herhangi bir yardım ve bağlantı olmadan oyuna başlayacaksınız. Hiç tanıdığınız olmayan bir adada gizli yerler oluşturmalı, uyuşturucular yapmalı ve satışını gerçekleştirmelisiniz.

Kapsamlı bir simülasyon oyunu olan Drug Dealer Simulator 2'de, tek yapmanız gereken işinizi büyütmek ve başka kasabalara kadar adınızı duyurmaktır. Oyundaki tek içerik sadece uyuşturucu üretip satmak değildir. Ünlü ve güçlü kodamanlarla mücadele etmeli, polislere yakalanmamalı ve değişen hava koşullarına ayak uydurmalısınız.

Drug Dealer Simulator 2 İndir

İşinizi büyüttükten sonra her şeyi tek başınıza yapamayacağınız anlayacaksınız. Yanınıza yeni yardımcılar alabilir, sorumluluğunuzun bir kısmını devredebilir ve çeteniz içerisinde rütbeler oluşturabilirsiniz.

Her an yeni düşmanlar edinebilir ve saldırıya uğrayabilirsiniz. Bunun aynısı polisler için de geçerlidir. 20 Haziran 2024'te çıkış yapması planlanan Drug Dealer Simulator 2'yi indirerek, siz de büyük bir uyuşturucu baronu oluşturarak, yönetebilirsiniz.

Ayrıca, oyun çıkış yapmasa da Steam sayfasında oynanabilir olan ücretsiz bir demo sürümünü içermektedir. Eğer isterseniz demo sürümünü oynayarak, oyun hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Drug Dealer Simulator 2 Sistem Gereksinimleri