DS4Windows, DualShock 4'ü PC'ye bağlamanıza izin veren ücretsiz bir uygulama.

Erkan Calp - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DS4Windows, Sony PlayStation 4’ün kontrolcüsü DualShock 4’ü Windows PC’nizde kullanmanıza izin veren ücretsiz bir uygulama. Windows’un ne Bluetooth ne de kablolu bağlantıyla tanıdığı kontrolcüyü bu ufak boyutlu ve kullanımı basit uygulamayla kolaylıkla tanıtabiliyorsunuz. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama, ücretsiz yapısı ile kullanıcıların imdadına yetişiyor.

Microsoft’un Xbox kontrolcüsünü PC’nize tanıtmak için ekstra çaba sarf etmeniz gerekmezken, DualShock 4’ü doğrudan tanıtma şansına ne yazık ki sahip değilsiniz. Klavye ve fare yerine DualShock 4 ile oynamayı planladığınız oyunlar varsa DS4Windows ile bunu başarmanız mümkün. İster Bluetooth bağlantınız üzerinden eşleştirme yaparak kablosuz olarak, isterseniz de bununla uğraşmadan kablolu olarak DualShock 4’ü sorunsuzca PC’nizde kullanmanız mümkün. Tek yapmanız gereken DS4Windows.exe dosyasına çift tıklamak ve sürücüleri yüklemek. Sonrasında DualShock 4’ü dilediğiniz oyunda deneyimleyebilirsiniz.