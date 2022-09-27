Dynamic Spot Pro APK ile bildirimlerinizi tek bir panelden yönetebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan ve ülkemizde de oldukça popüler olan iPhone 14 şu sıralar deli gibi satıyor desek yeridir. Geçtiğimiz günlerde televizyon programlarına da konu olan iPhone 14 kullanıcılarının yüzünü güldürdü. ilk incelemelerde kullanıcılarından tam puan almayı başaran akıllı telefon, ülkemizde de satın almak isteyenler tarafından uzun kuyruklarda beklendi. Birbirinden farklı özellikler ile duyurulan ve iPhone serisinin en iyi telefonu olarak adından söz ettiren iPhone 14 bünyesinde Dynamic Island adında da bir özelliğe yer veriyor. Dynamic Island özelliği kullanıcılara telefona gelen mesajları, bildirimleri, mailleri vs hepsini tek bir panel üzerinden erişme fırsatı veriyor. Oldukça kullanışlı olan bu özellik artık Android cihazlarda da kullanılabiliyor. Dynamic Spot Pro APK adındaki mobil uygulama sayesinde iPhone 14'ün popüler özelliği Android akıllı telefon ve tabletlerdeki yerini almaya başladı.

Dynamic Spot Pro APK Özellikleri

Dinamik çoklu görev noktası ve açılır pencereler,

Uygulamalar için zamanlayıcı,

Müzik uygulamaları için destek,

Özelleştirilebilir etkileşimler,

Müzik kontrol(oynat-durdur vs),

Haritalarda mesafeyi gösterme,

Erken beta olarak kullanıcılarının karşısına çıkan Dynamic Spot Pro APK şuanda sınırlı bir özelliğe sahip. Beta süreci içerisinde kullanıcılarını tatmin etmeyi başaran uygulama yakında tam sürüme geçiş yapacak. Kullanıcılarına dinamik çoklu görevler sunan yapım, açılır pencereleri de destekliyor. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları Dynamic Spot Pro APK sayesinde tüm bildirim ve mesajlarını tek bir noktadan yönetebildikleri gibi çeşitli etkileşimleri de diledikleri gibi özelleştirebiliyorlar. Bildirimlerin yanı sıra müzik dinlemeyi seven kullanıcılar için de müzikleri diledikleri gibi kontrol etme fırsatı veren uygulama da çeşitli uygulamalar için zamanlayıcı eklemek de mümkün.

Kullanıcılarına mini çoklu görev özelliği sunan Dynamic Spot Pro APK bu yapısı ile bildirimlere veya da telefon durumu değişikliklerine anında erişme fırsatı veriyor. Oldukça kullanışlı olan yardımcı program ile hangi uygulamaların gizleneceğini hangilerinin görüneceğini de ayarlamak mümkün.

Dynamic Spot Pro APK İndir

Ücretsiz olarak yayınlanan ve 500 binden fazla Android akıllı telefon ve tablette kullanılan Dynamic Spot Pro APK kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanılıyor. Beta aşamasında kullanıcılarını tatmin eden uygulama ne zaman tam sürümü geçiş yapacak bilinmezken, aldığı güncellemeler ile yeni özelliklere de kavuşturulduğu biliniyor.