En iyi kulüp yönetim oyunlarından biri olan EA Sports FIFA 23 Companion, çok daha fazlası ile karşınıza gelmektedir.

Abdullah Yılmaz - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hiç şüphesiz en iyi futbol oyunlarından biri olan FIFA şu ana kadar onlarca oyunla karşımıza geldi. Bu oyunların kimi çok eleştirildi kimi çok beğenildi. Ancak hiç şüphesiz gönüllere taht kurdu. Yakın zamanlarda mobil versiyonu ile de karşımıza gelen FIFA oyunu artık bir takım kurma oyunu ile de karşımıza çıktı bu oyunlardan biri de EA SPORTS FIFA 23 Companion'dır.

EA SPORTS FIFA 23 Companion İndir

Futbol oyunlarını Hemen hemen herkes sevmektedir. Öyle ki stres atmak için birebir olan bu oyunlar sadece futbol oynamakla değil aynı zamanda takımını kurup güçlendirip transferler yapmakla da gerçekleşmektedir.

EA SPORTS FIFA 23 Companion, bu fırsatı oyunculara sunmakta stadyumun geliştirebileceğin formalarını değiştirebileceğim transferler Yapabileceğin aynı zamanda bilgisayar üzerinden de oynayabileceğin EA SPORTS FIFA 23 Companion, birçok kişi tarafından tam puan aldığını söyleyebiliriz.

Hatırlatmakta fayda var ki oyuna başlamak için kipa 23'e giriş yapmanız FIFA Ultimate Team'e gitmeniz gerekmektedir. Kadro kurmanın heyecanı yaşamak istiyorsan sen de bu futbol severler arasına katılabilirsin.

Kulübünü kurduktan sonra ihtiyaçlarını belirle ve mağazadan satın al! Kaptanı olmak ve taraftarların gönlünü kazanmış olmak senin elinde oyuncuları ve bu eşsiz maceraya sen de katıl. Sen de en iyi futbol oyunlarından birini oynamak istiyorsa kulübünü yönetebileceği bu maceraya bir şans verebilirsin.