Earn to Die Rogue APK, serinin devam oyunu olarak karşımıza çıkan bir aksiyon-yarış oyunudur. Tekrardan araçlarınızı geliştirin, zombileri ezin ve seviyeleri başarıyla tamamlayın!

Berkcan Aktürk - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler yarış ve aksiyon oynu olan Earn to Die, yeni oyunu olan Earn to Die Rogue APK ile piyasaya sürüldü. Serinin devam oyununda eskimeyen yarış sistemi tekrardan yer almaktadır. Arabanızı zombilerin üstüne sürün ve bitiş noktasına ulaşmaya çalışın. Sadece araba sürmek yerine arabanızdan çıkın ve zombilere karşı silahlarınızla savaşın.

Gitgide aracınızı güçlendirin ve seviyelerin zorluğuna alışmaya çalışın. Önünüze çıkanı parçalamak zorunda olduğunuz için arabanızın da sağlam olması gerekmektedir. Kapsamlı araç özelleştirme seçeneklerini kullanarak, araçlarınızı daha iyi bir seviyeye çıkarabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra yeni arabalar, kamyonlar, spor arabalar veya hovercraftları satın alabilirsiniz.

Oyunda ilerledikçe boss savaşlarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Daha zorlu bir yapıda olan Earn to Die Rogue, destansı zorlukta olan boss'ları oyunculara sunmaktadır. Bu boss savaşlarını arabanız yokken elinizdeki silahla yapacak ve aksiyon dolu anlar yaşayacaksınız.

Earn to Die Rogue APK İndir

Her zamanki gibi zevkli bir oynanışa ev sahipliği yapan seri, devam oyununda da bu başarıyı sürdürmektedir. Karakter gelişiminden araç özelleştirmelerine, grafiklerden kontrol yapısına kadar tam gerektiği gibi olan Earn to Die Rogue APK'yı indirin ve siz de zombileri alt ederek final seviyesine kadar ulaşın.