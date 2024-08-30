Endzone 2, oyunculara kıyamet sonrasındaki bir dünyada şehir kurma deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Büyük felaketin ardından gerçekleşen kıyamet, dünyanın tüm bölgelerini oldukça fazla bir şekilde etkilemiştir. Endzone 2, siz oyunculara bu harap haldeki dünyada tekrardan yaşam kurma olanağı tanıyor. Yerleşke yönetimini elinize alarak başlangıç noktasını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Kapsamlı ve bir o kadar da hikaye açısından zengin olan Endzone 2, oyunculara koloni kurma deneyimi yaşatmaktadır. Kendi koloninizi ve şehrinizi en iyi şekilde dizayn ederek, kaynaklarınızı en doğru şekilde kullanın ve korkutucu zorluklara karşı göğüs gerin!

Endzone 2 İndir

Çok sayıda bina ve farklı yükseltmeleri içeren bu şehir kurma oyunu sadece bina yerleştirmeye deği, aynı zamanda ekonomik kalkınma yönetimini de oyuncuların eline vermektedir.

Tabii ki, kıyamet sonrası yaşadığınız dünyada tek olduğunuzu düşünmeyin. hem doğa hem de farklı etkenler açısından tehdit edileceksiniz. Asit yağmurları, kuraklık, kum fırtınaları ve radyoaktivite gibi çeşitli tehditlere karşı hayatta kalarak, dünya üzerinde yeni kaynaklar keşfedin.

Siz de Endzone 2 indirin ve kapsamlı bir şehir kurma deneyimi yaşayın.

Endzone 2 Sistem Gereksinimleri