İstediğiniz her konuda tartışabileceğiniz Ernie AI Chatbot'ta, geliştirilmiş yapay zeka sohbet robotuyla etkileşime girebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 2 GÜN ÖNCE GÜNCELLENDİ

Geliştirilmiş bir yapıyla karşımıza çıkan Ernie AI Chatbot'ta, yapay zeka ile birlikte sohbet edin ve istediğiniz her konuyu tartışın. Tüm sorularınızı anında yanıtlayan bu yapay zeka uygulaması, gündelik sohbetlerden derinlemesine tartışmalara, bilimsel konulardan kültürel sohbetlere kadar daha birçok konuda size yardımcı olabiliyor.

Sorularınıza cevap almanın haricinde Ernie AI Chatbot'a, resmen bir arkadaş gibi yaklaşabilirsiniz. Tüm konularda sohbet edin ve hayal gücünüzü serbest bırakın. Birden çok dilde tartışmalara katılabilen bu uygulamada, hem yapay zekayla konuşun hem de çevirmek istediğiniz sözcükleri 140'dan fazla dilde çevirin.

Ernie AI Chatbot İndir

Uygulama kullanıcılara ayrı olarak önerilerde de bulunabiliyor. Hangi konuda olursa olsun, Chatbot size ilham verecektir. Örneğin sınavlarınızı sizin için analiz eder ve belgeler oluşturur. Bu sayede hatalarınızı daha rahat bir şekilde görmüş olursunuz.

İlginizi çeken herhangi bir konuda tartışmalara katılın ve geniş bilgi deposundan bilgiler alma şansına sahip olun. İster bir ilham arıyor olun isterseniz de problemlerinizi çözecek bir arkadaş arıyor olun. Siz de yapay zeka sohbet robotu Ernie AI Chatbot indirerek, yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarabilirsiniz.

Ernie AI Chatbot Özellikleri