Espresso Tycoon, kendi kahve dükkanınızı hayalinizdeki gibi işletebildiğiniz bir yönetim simülatörüdür.

Berkcan Aktürk - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Espresso Tycoon, bir kafe işletmesi kurduğunuz ve müşterilerinize güzel hazırlanmış kahvelerinizi sunduğunuz bir oyundur. Kendi markanızı oluşturup, aynı zamanda da istediğiniz gibi dekore edebiliyorsunuz.

Güzel bir kahve sizi daima gün içinde zinde tutmaya yarıyor. Espresso Tycoon basit bir simülatör oyunu olsa da, kahve severlerin çok seveceği ve oynayacağı bir oyun olmuşa benziyor. Oyun, hikayesi veya oynanışı ile herhangi bir heyecan sağlamasa da, basitliğiyle oldukça bağımlılık yapıyor diyebiliriz. Lakin her bir bölümde giderek zorlaşan Espresso Tycoon, tam tamına 10 bölümden oluşuyor. Aynı zamanda hiç kolay olmasa da, markanızı 10 farklı şehirde de işletebiliyorsunuz.

Espresso Tycoon İndir

Espresso Tycoon'a küçük bir işletme açarak başlıyorsunuz. Küçük diyorum çünkü, oyun sizi bir kamyondan bile küçük bir kafe işletmesi açtırarak başlatıyor ve gitgide markanızı geliştirebiliyorsunuz. Espresso Tycoon oynarken, kar marjına oldukça önem vermelisiniz. Yaptığınız en ufak hata bile batmanıza yol açabilir. Size tavsiyem, ilk aşamalarınızda dekorasyona az önem vermeniz olacaktır. İşletmenizi büyüttükçe, kar marjınıza orantılı olarak kafenizin dekorasyonunu iyi hale getirebilirsiniz.

Espresso Tycoon, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi size bazı imkanlar tanıyor. Güzel tablolar, mobilyalar, bitkiler ve aklınıza ne gelirse her şekilde dekor olarak kullanabiliyorsunuz. Bu dekorlar, size oldukça fazla müşteri kazandıracaktır. Başta da dediğimiz gibi; ilk aşamalarda dekora fazla önem göstermemeniz gerekiyor.

Espresso Tycoon'da bir başka farklı görev ise, mağazanıza bir müzisyen bulmak olacaktır. İşletmenize gitar ve gerekli ses sistemlerini aldıktan sonra, bir müzisyen ile anlaşıp müşterilerinize canlı müzik dinletebilirsiniz. Siz de Farklı farklı görevler bulunduran Espresso Tycoon indirin ve işletmelerinizin kar üstüne kar yapmasını sağlayın.

Espresso Tycoon Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win10 64bit

Win10 64bit İşlemci: i3-4130 @ 3.3GHz / AMD FX-8350

i3-4130 @ 3.3GHz / AMD FX-8350 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GTX1050ti / R9 280

GTX1050ti / R9 280 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan