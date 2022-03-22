Euro Truck Simulator 2 Hız Yaması, ETS 2 oyununda tırların hız limiti olan 90'ı geçmesini sağlayan ücretsiz ve kullanışlı bir yamadır.

Barış YANIK - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en gerçekçi tır simülasyon oyunu olan Euro Truck Simulator 2, milyonlarca adet sattı. Bilgisayar platformunda milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım, Steam üzerinde satışlarını artırıyor. Düzenli olarak güncellemeler alan oyun, aldığı her güncelleme de oyunculara yepyeni içerikler sunmaya devam etti. Buna ek olarak aldığı DLC paketleri ile sürekli yeniliklere ev sahipliği yapan oyun, hız yaması ile birlikte oyun içerisinde hız sorunu yaşamadan oyunun tadını çıkarabilecekler.

Euro Truck Simulator 2 Hız Yaması Özellikleri

Hız limiti bulunmuyor,

Güvenli,

Euro Truck Simulator 2 Hız Yaması, ETS 2 oyuncularının belki de en çok dert yandığı hız limiti konusunu çözmek için hazırlanan son derece kullanışlı ve ücretsiz bir yamadır. Dünyanın en popüler tır simülasyonu olan Euro Truck Simulator 2 gerek grafikleri, gerekse diğer detayları sayesinde oyuncuları nbeğenisi kazanmaktadır. Fakat bazı ufak detaylar, tüm oyuncuların olmasa da, belirli oyuncuları ncanını sıkıyor. Örneğin hızm eraklısı oyuncuların, oyunda bulunan hız limiti yüzünden tırları ile saatte 90 km hızı geçemememsi can sıkıcı olabiliyor. Bunu aşmak için geliştirilen yama sayesinde tırınız ile şehirlerarası yollarda 90'ı geçebilirsiniz.

Hızlı gitme dışında, bu hızda giden bir tırı durdurmak için gerekli fren sistemi de yamanın içinde bulunmaktadır. Peki yamayı yükledikten sonra tırım ile kaç yapabilirim diye soruyorsanız, hemen cevabını söylemekte fayda var. Yamayı indirdikten sonra tırınız ile yük taşırken 300 km hıza ulaşabiliyorsunuz. Bir tır için oldukça yüksek olan bu rakam, ger.eğin dışında olmasına rağmen pek çok oyuncunun da hayalini süslemektedir.

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Yamanın Kurulumu:

İndirmiş olduğunuz yama dosyasını bilgisayarınız belgelerim klasöründe bulunan ''C:\Users\buraya kendi bilgisayar adınızı yazın\Documents\Euro Truck Simulator 2\mod'' klasörüne atmanız yeterli olacaktır. Dahasonra oyuna girerek tırınızı hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz.