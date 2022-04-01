Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası, popüler tır sürme simulasyonu ETS 2'yi tamamen bitirilerek kaydedilen oyun dosyasıdır.

Barış YANIK - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en popüler tır sürme simülasyonu olarak adından söz ettiren Euro Truck Simulator 2 satışlarını artırmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada epey sevilerek oynanan başarılı oyun, 2015 yılında lansmana çıktı. Lansmana çıkması ile birlikte ülkemizde ve dünyada ilgi odağı haline gelen başarılı oyun aldığı güncellemeler ile de sürekli yepyeni içeriklere ulaşmayı başardı. Birbirinden farklı markaların onlarca farklı kamyon ve tır modellerini bünyesinde bulunduran başarılı yapım günümüzde milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan oyun, save dosyası sayesinde sınır tanımadan oynanabiliyor.

Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası Özellikleri

Sınırsız para,

Kilitler açık,

Ücretsiz,

Tüm tır modellerine erişebilme,

Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası, ETS 2'de çok paranız ve yüksek leveliniz olmasını istiyorsanız kullanabileceğiniz 0 tamamlanmış bir oyun dosyasıdır. Oyuncular save dosyası sayesinde sınırsız para, kilitler açık, tüm tır modellerini sürebilme gibi özelliklere erişebilecekler. Sınırsız para ile oyuncular seçtikleri tır modelini diledikleri gibi özelleştirebilecek ve performansını artırabilecekler.

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan ETS 2'de eğer çok zamanınız yoksa yada farklı oyun deneyimi istiyorsanız kullanabileceğiniz bir çok save dosyası bulunuyor. Tamindir ekibi olarak sizler için bolca paranızın olacağı ve yüksek levele ulaşabileceğiniz bu 0 save dosyasını sizlerle paylaşıyoruz.

İlk oyunu ile de Dünya'yı kası kavuran ETS oyunu, serisinin 2. oyunuyla hem bir çok geliştirme gerçekleştirdi hem de oyunu çok daha iyi hale getirdi diyebilirim. Özellikle etkileyici grafikleri ve gerçekçi araba sürme hissi sayesinde büyük ilgi gören oyunu aşağıdaki bağlantı adresini kullanarak sitemizden indirebilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası İndir

Windows platformunda kullanılabilen Euro Truck Simulator 2 Save Dosyası sayesinde oyuncular başarılı simülasyon oyununu özgürce oynayabilecekler. Kilitleri kaldıran ve oyunculara sınırsız para özelliği veren save dosyası sayesinde oyun içerisine dair tüm içeriklere kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan save dosyası oyunun zengin içeriğini özgürce deneyimleme fırsatı sunuyor. Save dosyasını Windows bilgisayarınıza indirebilir ve oyunun tadını hemen çıkarmaya başlayabilirsiniz.