Evony: Kralın Dönüşü APK, stratejik düellolardan zorlu bulmacalara kadar her türlü modu içerisinde barındırıyor. İmparatorluğunuzu oluşturun, kaynaklarınızı yönetin ve diğer oyuncularla savaşın!

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Evony: Kralın Dönüşü APK, çeşitli bulmaca bölümlerini geçmeye çalıştığını bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Bir yandan bulmacaları çözerken, diğer yandan ise krallığınızı büyütmelisiniz. Kendi imparatorluğunuzu oluşturabildiğiniz Evony: The King's Return'de, yedi farklı medeniyetten birini seçerek oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu oyun, bulmacaları, şehir yönetimini ve diğer modları bir araya getirmektedir. Zengin bir oyun deneyimi yaşayabilir ve epik savaşlara katılabilirsiniz. Savaşlarda kazanma olasılığınızı yüksek tutmak için birliklerinizi, şehrinizi ve stratejilerinizi geliştirmelisiniz.

Evony: Kralın Dönüşü APK İndir

Kaynaklarınız doğru bir şekilde yönetmek çok önemlidir. Askerlerinizden şehrinizdeki tüm halka kadar yönetin ve tüm oyuncuların önüne geçin. Ayrıca Evony: Kralın Dönüşü APK'da, seçebileceğiniz farklı asker türleri de mevcuttur. Dört asker türünden birini seçerek düşmanlarınıza karşı savaşabilir ve dünya üzerindeki alanınızı büyütebilirsiniz.

Haritada gerçekleşen farklı savaşları da izleyebilirsiniz. Etkileyici savaş animasyonlarına sahip olan Evony: The King's Return APK indirerek siz de bulmacaları çözüp, kendi imparatorluğunuzu kurabilirsiniz.

Evony: Kralın Dönüşü Mobil Oyun Özellikleri