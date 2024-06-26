Factory Outlet Simulator, kendi giysi üretim ve satış mağazanızı oluşturabildiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Simülasyon oyunlarının her kategoride sergilenmesiyle birlikte tekstil piyasasına da giriş yapmış bulunuyoruz. Giysi üretim ve satış alanını konu alan Factory Outlet Simulator, kapsamlı bir simülasyon oyunudur. Oyun içerisinde kendi giysilerinizi üretebilir ve mağazanızda satabilirsiniz.

Factory Outlet Simulator, sadece mağazada geçmekle kalmıyor. Aksi takdirde fabrika ortamını da oyunculara sunan simülasyon oyunu, giysilerin basımından raflara gidişine kadar simüle etmektedir. Ham maddeleri en ucuza tedarik etmek için farklı yollar deneyin, makineler satın alarak seri üretime geçin ve zincir mağazalar oluşturun.

Fabrika ve üretim konusunu bir kenara koyarsak; mağazanızı dilediğiniz gibi dekore edebilir, raflarınızı dizebilir ve gittikçe genişleyen bir yapı oluşturabilirsiniz. Müşterilerinize kaliteli bir alışveriş sunmak için reklamları yönetin ve ürünlerinizin nerede sergileneceğine doğru karar verin.

Factory Outlet Simulator İndir

Bilgisayarlarınızı kullanarak giysi üzerinde tasarımlarınızı oluşturabilir. Desenlerinizi oluşturabilir, seçebilir ve renk katabilirsiniz. Ayrıca boyutunu, konumunu ve bedenlerini de belirleyebilirsiniz.

Ürünlerinizi sadece siz değil, aynı zamanda ünlü markalara satarak anlaşmalar yapabilirsiniz. Tekliflere göre hareket etmenizde fayda var. Doğru kararlar vermeli ve gerçek zamanlı bir pazarın en iyi satıcısı olmalısınız.

Siz de Factory Outlet Simulator indirin ve kendi giysi üretim fabrikanızı kurarak, müşterilerinize en iyi ürünleri satın!

Factory Outlet Simulator Sistem Gereksinimleri