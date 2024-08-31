Fantasy Map Simulator
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 500 MB
- Üretici The Stranger
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Kendi hayalinizdeki dünya haritasını oluşturabildiğiniz Fantasy Map Simulator'da, ulusları yerleştirin, diplomasiye el atın ve tarihi evrimi gözlemleyin!
Fantasy Map Simulator, dünya haritasını hiçe sayarak kendi düzeninizi oluşturabildiğiniz bir simülasyon oyunudur. Özel fantezinize göre harita oluşturun, düzenleyin ve benzersiz dünyanızı inşa edin. Tabii ki, tüm bunları yaparken gelişim ve diplomasi sürecini izleyin, savaşları simüle edin ve binlerce yıl boyunca gerçekleşen tarihi evrimi gözlemleyin.
Aslında tam olarak bir tanrının bakış açısından oynadığınız Fantasy Map Simulator'da, ulusların kaderini istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz.
Oyunun en güzel taraflarından biri ise Windows masaüstü duvar kağıdı olarak çalışabilmesidir. Siz arka planda işlerinizi yaparken veya bir şeyler izlerken, Fantasy Map Simulator'daki yaşam masaüstünüzde devam eder.
Tarih meraklıları için oldukça keyifli bir yapım olan ve tüm aşamalarda sizin elinizin olduğu Fantasy Map Simulator, oynanış açısından mükemmel bir deneyim sunmaktadır. Basit kontroller, anlaşılır yapı ve mekanikler sayesinde her türlü oyuncuya uygundur.
Fantasy Map Simulator İndir
The Stanger tarafından geliştirilen ve yayınlanan Fantasy Map Simulator'ı indirin ve kendi hayali dünyanızın ilk adımlarını atın. Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan simülasyon oyunu, 4 eylül'de görücüye çıkacaktır. Eğer erkenden deneyimlemek istiyorsanız, Steam sayfasında bulunan demo sürümüne göz atabilirsiniz.
Fantasy Map Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: window10 64bit
- İşlemci: Intel: Intel Core i5-4460 AMD: AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 AMD Radeon R9 270
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan