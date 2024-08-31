Kendi hayalinizdeki dünya haritasını oluşturabildiğiniz Fantasy Map Simulator'da, ulusları yerleştirin, diplomasiye el atın ve tarihi evrimi gözlemleyin!

Berkcan Aktürk - 30 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fantasy Map Simulator, dünya haritasını hiçe sayarak kendi düzeninizi oluşturabildiğiniz bir simülasyon oyunudur. Özel fantezinize göre harita oluşturun, düzenleyin ve benzersiz dünyanızı inşa edin. Tabii ki, tüm bunları yaparken gelişim ve diplomasi sürecini izleyin, savaşları simüle edin ve binlerce yıl boyunca gerçekleşen tarihi evrimi gözlemleyin.

Aslında tam olarak bir tanrının bakış açısından oynadığınız Fantasy Map Simulator'da, ulusların kaderini istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz.

Oyunun en güzel taraflarından biri ise Windows masaüstü duvar kağıdı olarak çalışabilmesidir. Siz arka planda işlerinizi yaparken veya bir şeyler izlerken, Fantasy Map Simulator'daki yaşam masaüstünüzde devam eder.

Tarih meraklıları için oldukça keyifli bir yapım olan ve tüm aşamalarda sizin elinizin olduğu Fantasy Map Simulator, oynanış açısından mükemmel bir deneyim sunmaktadır. Basit kontroller, anlaşılır yapı ve mekanikler sayesinde her türlü oyuncuya uygundur.

Fantasy Map Simulator İndir

The Stanger tarafından geliştirilen ve yayınlanan Fantasy Map Simulator'ı indirin ve kendi hayali dünyanızın ilk adımlarını atın. Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan simülasyon oyunu, 4 eylül'de görücüye çıkacaktır. Eğer erkenden deneyimlemek istiyorsanız, Steam sayfasında bulunan demo sürümüne göz atabilirsiniz.

Fantasy Map Simulator Sistem Gereksinimleri