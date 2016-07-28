Farming Simulator 17
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 37,911
- Üretici GIANTS Software
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Farming Simulator 17 bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir çiftlik simülatörüdür.
Farming Simulator 17 bilgisayarlarımızda oynadığımız en başarılı çiftlik simülasyonu serilerinden biri olan Farming Simulator'ün son oyunu.
Giants Software tarafından haızrlanan Farming Simulator 17 bize önceki oyunlara göre daha gelişmiş ve daha zengin bir içerik sunarken gerçekçi bir çiftlik işletme deneyimi yaşatıyor. Günümüzde kullanılan gerçek çiftlik araçlarına yer veren oyunda çiftliğimizi ayakta tutabilmek için birçok farklı zorluğun üstesinden gelmemiz gerekiyor.
Farming Simulator 17 sadece tarlamızı ekip biçtiğimiz ve hasat topladığımız bir oyun değil. Oyunda bu işlerin haricinde hayvanlarımızı yetiştiriyor, odunculukla uğraşıyor ve elde ettiğimiz ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz gelirle çiftliğimizde ihtiyaç duyulan araçları satın alıyoruz ve çiftliğimizdeki üretimi artırıyoruz.
Farming Simulator 17 Özellikleri
- Birbirinden farklı tarlalar,
- Birbirinden farklı markaların çifçilik araçları,
- Farklı tohum türleri,
- Çarpıcı ve bir o kadar da gerçekçi grafik açıları,
- Zengin içerik,
- Sürükleyici bir dünya,
- Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar,
Farming Simulator 17'de birçok ünlü markanın çiftlik araçlarına yer veriliyor. Massey Feguson, Fendt, Valtra ve Challanger gibi markaların çiftlik araçlarını kullanırken gerçekçi fizik kurallarını oyun içerisinde tecrübe ediyoruz. Farming Simulator 17'i dilerseniz tek başınıza oynayabilir ya da oyunu birazdaha eğlenceli hale getirmek ve bu eğlenceye arkadaşlarınızla paylaşmak için online olarak oyunu oynayabilirsiniz. Oyuncular online modda arkadaşlarından yardım alabiliyorlar.
Farming Simulator 17'in çok yüksek olmayan sistem gereksinimleri bulunmakta: Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
Farming Simulator 17 Sistem Gereksinimleri
- Windows 7 işletim sistemi
- 2.0 GHZ çift çekirdekli Intel veya AMD işlemci
- 2 GB RAM
- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTS 450 serisi, AMD Radeon HD 6770 ekran kartı
- İnternet bağlantısı
- 6 GB boş depolama alanı
Farming Simulator 17
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici GIANTS Software
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Farming Simulator 17 ile MacOS cihazınızda gerçek bir çiftçilik deneyimi yaşayabilirsiniz.
Günümüzün en gerçekçi çiftçilik deneyimini sunan Farming Simulator serisi milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Hem ülkemiz de hem de dünya da rakipsiz bir konumda yer alan başarılı seri adeta peynir ekmek gibi satıyor. Serinin başarılı oyunları arasında yer alan Farming Simulator 17 Steam üzerinde yüksek satış rakamlarına ulaştı.
GIANTS Software tarafından geliştirilen ve günümüzün en gerçekçi çiftçilik deneyimini sunan Farming Simulator 17 başarılı sürecine kaldığı yerden devam ediyor. Günümüzün en gerçekçi çiftçilik oyunlarından bir tanesi olan başarılı yapım, milyonlarca adet satmayı başardı. Modern çağın çiftçisi olmaya çalışacak olan oyuncular, oyunda pek çok yenilikte yer alıyor. Satış grafiklerinde her zaman en üst noktalarda yer alan Farming Simulator serisi, 2023 sürümü ile de aynı başarıyı elde edecek gibi görünüyor. Farming Simulator 17 Steam üzerinde oyuncular tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirildi ve satışlarını artırmaya devam ediyor.
Farming Simulator 17 Özellikleri
- Birbirinden farklı büyüklüklere sahip tarlalar,
- Benzersiz çiftçilik araçları,
- Onlarca farklı markaya ait çiftçilik araçları,
- Çok oyunculu ve tek oyunculu oynanış modu,
- Farklı türde hayvan yetiştirme,
- Gerçekçi grafik açıları,
- Benzersiz içerikler,
- Türkçe dil desteği,
Yapım içerisinde birbirinden farklı markaların traktörleri yer aldığı gibi sınırsız da bir içerik yer alıyor. Oyuncular para kazandıkça yeni model traktörler alarak tarlalarını daha hızlı ekip biçebildikleri gibi daha hızlı da hareket edebiliyorlar. Gerçekçi grafik açılar eşliğinde oyunculara sürükleyici bir çiftçilik deneyimi sunan oyun, devasa açık dünyası ile günümüze kadar milyonlarca adet satmayı başardı. Hayvan yetiştirmekten tutunda hasat ekip biçmeye kadar epey detaylı sahnelere ev sahipliği yapan oyun, Türkçe dahil olmak üzere 18 farklı dil seçeneğine de sahip.
Oyuncuları modern çağın ötesine götüren oyun da sadece tarla ekip biçmekle kalmayacak, çeşitli ormanlardaki ağaçları keserek kereste haline getirebilmekte mümkün. Oyuncular bu keresteleri şehre götürerek satabilecekler. Çiftçilik hayatının zorluklarını göğüsleyecek olan oyuncular, Massey Ferguson ve Challanger gibi markaların da araçlarını kullanma fırsatı edinecekler.
Farming Simulator 17 İndir
Windows ve MacOS işletim sistemine sahip olan bilgisayar kullanıcıları için Steam üzerinde yer alan Farming Simulator 17 cazip bir fiyat etiketi ile oyunculara sunuluyor. 2016 yılında lansmana çıkan ve günümüze kadar beğenileri toplayarak gelmeyi başaran yapım, sık sık indirime girerek oyuncuların da yüzünü güldürüyor.