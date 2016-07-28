Farming Simulator 17 bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir çiftlik simülatörüdür.

Can Erdil Şentürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Farming Simulator 17 bilgisayarlarımızda oynadığımız en başarılı çiftlik simülasyonu serilerinden biri olan Farming Simulator'ün son oyunu.

Giants Software tarafından haızrlanan Farming Simulator 17 bize önceki oyunlara göre daha gelişmiş ve daha zengin bir içerik sunarken gerçekçi bir çiftlik işletme deneyimi yaşatıyor. Günümüzde kullanılan gerçek çiftlik araçlarına yer veren oyunda çiftliğimizi ayakta tutabilmek için birçok farklı zorluğun üstesinden gelmemiz gerekiyor.

Farming Simulator 17 sadece tarlamızı ekip biçtiğimiz ve hasat topladığımız bir oyun değil. Oyunda bu işlerin haricinde hayvanlarımızı yetiştiriyor, odunculukla uğraşıyor ve elde ettiğimiz ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz gelirle çiftliğimizde ihtiyaç duyulan araçları satın alıyoruz ve çiftliğimizdeki üretimi artırıyoruz.

Farming Simulator 17 Özellikleri

Birbirinden farklı tarlalar,

Birbirinden farklı markaların çifçilik araçları,

Farklı tohum türleri,

Çarpıcı ve bir o kadar da gerçekçi grafik açıları,

Zengin içerik,

Sürükleyici bir dünya,

Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar,

Farming Simulator 17'de birçok ünlü markanın çiftlik araçlarına yer veriliyor. Massey Feguson, Fendt, Valtra ve Challanger gibi markaların çiftlik araçlarını kullanırken gerçekçi fizik kurallarını oyun içerisinde tecrübe ediyoruz. Farming Simulator 17'i dilerseniz tek başınıza oynayabilir ya da oyunu birazdaha eğlenceli hale getirmek ve bu eğlenceye arkadaşlarınızla paylaşmak için online olarak oyunu oynayabilirsiniz. Oyuncular online modda arkadaşlarından yardım alabiliyorlar.

Farming Simulator 17'in çok yüksek olmayan sistem gereksinimleri bulunmakta: Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Farming Simulator 17 Sistem Gereksinimleri

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHZ çift çekirdekli Intel veya AMD işlemci

- 2 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTS 450 serisi, AMD Radeon HD 6770 ekran kartı

- İnternet bağlantısı

- 6 GB boş depolama alanı