FarmTech'te, uzaylıların istila ettiği dünyayı kurtarmak için görevlendirildiniz. Kendi yaşam alanınızı oluşturun, ürünler yetiştirin ve gece ortaya çıkan düşman dalgalarını yok edin.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Uzaylıların ele geçirdiği dünya içerisinde hayatta kalmaya çalıştığınız FarmTech'te, size verilen görevleri tamamlayın ve insanlığın umudu olun. Ele geçirilen bu dünyada, kurtarma görevi sizin elinizde olacaktır. Hayatta kalmak için üretim yapın, yaşam alnı oluşturun ve her gece ortaya çıkan uzaylıları alt edin.

Savaşlar her gece daha da zorlaşmaya başlıyor. Bunların üstesinden gelmek için kendinizi geliştirmeli ve iyi bir strateji oluşturmalısınız. Gündüz ve gece döngüleri arasında az bir zamanınız bulunduğunu kesinlikle unutmayın. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, kendinizi korumak ve strateji geliştirmek için sınırlı bir zamanınız olduğunu bilmelisiniz.

Düşmanlar çiftliğinizi yok etmek için yola çıktı. Roguelike esintilerini üzerinde barındıran FarmTech oyununda, dalgalar halinde gelen düşmanları öldürün ve kule savunma eşyaları kullanın. Çiftliğinizi korumanın hayatta kalmak kadar önemli olduğunu unutmayın. Eğer çiftliğinizi kaybederseniz para kazanma yollarınızı da kapatmış olursunuz. Para kazanamazsanız ne yazık ki göreviniz başarısız olacaktır.

FarmTech İndir

Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan FarmTech, demo sürümünü Steam sayfasında barındırıyor. İsterseniz demo sürümünü oynayarak oyun hakkında önceden bilgi sahibi olabilirsiniz. 2023 yılı içerisinde çıkış yapması planlanan FarmTech'i indirerek, siz de roguelike mekanikleri deneyimleyin ve dünyayı uzaylılara karşı koruyun.

FarmTech Sistem Gereksinimleri