14 farklı mini oyunu içerisinde barındıran Feather Party, 8 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz çok oyunculu bir parti oyunudur.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Feather Party, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir çok oyunculu parti oyunudur. Bu oyunda, çeşitli mini oyunları deneyimleyebilir ve arkadaşlarınızla eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. 8 oyuncuya kadar grup odaları oluşturun ve arkadaşlarınızı davet ederek mini oyunları seçin.

Tüm oyuncular sevimli bir karakter olan civcivlerle oynayacaktır. Sevimli gezegende sevimli karakterle oynayın ve karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirin. Lobi Adası içerisinde karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebilir, oyun seçeneklerini düzenleyebilir ve mini oyunlara başlamadan önce etrafta gezinebilirsiniz.

14 farklı mini oyunun her biri eğlenceli ve farklı bir deneyimi oyunculara sunmaktadır. İster futbolcu olarak goller atın, ister araba yarışlarına katılın, isterseniz de heyecan verici savaşlarda mücadele verin.

Feather Party İndir

Her bir mini oyunun kendine has eğlenceli fizik yapısı bulunuyor. Tamamen eğlence odaklı olan Feather Party, elementsel kaosları da içerisinde barındırıyor. Buz, ateş ve elektrik gibi elementlerle karşılaşın ve bu elementlerin oyunun fiziğine etki etmesine tanıklık edin.

Çıkış yaptıktan sonra oyuncular tarafından çok olumlu bir şekilde geri dönüş alan bu oyun, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz parti oyunları arasında en iyilerden bir tanesidir. Siz de Feather Party İndirerek, arkadaşlarınızla eğlenceli mini oyunlar oynayabilirsiniz.

Feather Party Sistem Gereksinimleri