Efe Uygaç'ın da kurucuları arasında yer aldığı Keep Games, yeni strateji oyunu olan Feudal Friends'i piyasaya sürdü.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ünlü Youtuber Efe Uygaç'ın kurucuları arasında yer aldığı Keep Games, 17 Temmuz akşamı itibariyle yeni oyunu olan Feudal Friends'i piyasaya sürdü. RPG-Strateji oyunu olan Feudal Friends, 1-4 Çevrimiçi modu, PVE ve çevrimiçi PVP modlarına sahip olarak çıkış yaptı.

Oyunun mantığı ve oynanışı aslında çok da zor değil. Oyuncular kendi kaynaklarını, gelişimlerini ve ürettiği birçok şeyi yöneterek, kalelerini gelen saldırıdan korumaya çalışırlar. Oyun piyasasına ilk adımlarını atan geliştiriciler, daha ilk günden oyunculardan gelen şikayetlere kulak vermişe benziyor. Oyunda tuş atamaları olmaması oyuncuları derinden etkilemiş olsa gerek ki, Feudal Friends geliştiricileri önümüzdeki 48 saat içerisinde oyuna bir "tuş atama ayarı" getireceğini açıkladı.

Feudal Friends İndir

Feudal Friends, kendi kalenizi geliştirip ve içerisinde üreteceğiniz askerlerle beraber, karşı kaleye saldırı yapmanızı amaçlıyor. 40'tan fazla rün seçeneği ile birlikte, kendi stratejinizi oluşturup karşı kaleye doru bir saldırı gerçekleştirebilirsiniz.

Kaotik bir kale yapısının içerisinde askerlerinizi üretip, teçhizatlarınızı geliştirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda, oyunu 1vs1 veya 4vs4 gibi çevrimiçi/çevrimdışı mod seçenekleriyle birlikte oynayabiliyorsunuz. Oyunda birçok karakter bulunuyor. Bu karakterlerden birini seçip oyuna başlayabilirsiniz. Yalnız unutmamanız gereken bir şey var; her karakterin kendine özgü bir stratejisi ve artı/eksi yönleri vardır.

Feudal Friends'de bulunan roller sırasıyla; komutan, mühendis, demirci ve zırh ustasıdır. Ayrıca, oyunun grafiklerinde çok da göze çarpan bir şey yok. Oyun, sistem tarafında neredeyse her bilgisayarda çalışabilecek şekilde tasarlanmışa benziyor. Siz de bu taze oyunu denemek isterseniz, Feudal Friend indirin ve düşman kuleleri yerle bir edin!

Feudal Friends Özellikleri ve Karakterleri:

Kaotik bir kale içerisinde askerlerini üret ve savaşa hazırlan

1vs1 ve 4vs4 çevrimiçi/çevrimdışı mod seçenekleri ile oyna

Rün seçenekleriyle beraber stratejini oluştur

Birden fazla rol ile birlikte, tarzına göre taktiğini belirle

Oyun tekrardan söylediğimiz gibi, zor bir yapıya sahip değil. Oyuncuların, oyun mekaniğini ve oynanışını kolayca anlayabileceği Feudal Friends'in, yeni bir oyun olmasını göz önünde bulundurursak daha çok hata düzeltme ve yeni güncellemelere ihtiyacı olacak. Bunun ışığını daha ilk günden yakan Keep Games, oyunculardan gelecek geri dönüşleri de hızlı bir şekilde düzeltebilecek gibi duruyor.

Komutan:

Komutan rolünde üretimi belirlersiniz. Karşı kuleden gelen düşmanları analiz edin ve üretim sıranızı iyi belirleyin.

Rakipler çok mu yaklaştı? Kule üzerindeki savunma silahı ile onlara saldırın.

Askerleriniz desteğe mi ihtiyacı var? Savaş meydanına çıkın ve onlara güç verin.

Mühendis:​

Mühendis rolünde geliştirmeleri belirlersiniz. Üretimin hızlanması ve hammaddenin gelişimi, askerlerinizi daha hızlı üretmenize ve askerlerinizi güçlendirmenize yarar.

Kule içerisindeki üretime destek olmayı unutmayın. Süvariye at yetiştirin, piyade için kalkan üretin.

Kuşatma silahları sizin kontrolünüzdedir. Karşı kuleyi ele geçirmek için mancınık araştırmasını yapmayı unutmayın!

Demirci:

Demirci rolünde askerleriniz için silah üretirsiniz. Piyadelere kılıç, okçulara arbalet lazım!

Hammaddeyi eritin, kılıç kalıbına dökerek soğutun ve örs ile döverek keskinleştirin. Silahlar savaşa hazır!

Askerleri kuleden daha hızlı çıkarmak için zırh ustası ile koordine olmalı ve üretimi hızlı tamamlamalısınız.

Zırh Ustası:

Zırh Ustası rolünde askerleriniz için zırh üretirsiniz. Tüm askerler zırh istiyor!!!

Hammaddeyi eritin, zırh kalıbına dökerek soğutun ve örs ile döverek sağlamlaştırın. Askerler yola çıkabilir!

Askerleri kuleden daha hızlı çıkarmak için demirci ile koordine olmalı ve üretimi hızlı tamamlamalısınız!

Feudal Friends Sistem Gereksinimleri