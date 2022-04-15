FIFA 15 Demo ile yeşil sahalara yeniden dönüyoruz ve bilgisayarlarımızda futbol heyecanını yeniden yaşıyoruz.

Yiğit Ekim Demir - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FIFA serisi uzun yıllardır futbol oyunlarını sevenlerin gönlüne taht kurmuş oyun serileri arasında yer alıyor ve her ne kadar bir dönem tahtını PES serisine kaptırmış olsa da son yıllarda yeniden eski pozisyonuna geri dönmeyi başardı. Dolayısıyla EA Games oyunun bu pozisyonunu koruyabilmek için FIFA'nın her yeni sürümünde oyuncuları tatmin edecek yenilikler sunmayı hedefliyor. FIFA 15 Demo ise bu yenilikleri bizlere başarılı bir şekilde sunuyor.

FIFA 15 Özellikleri

Sürükleyici maç atmosferi,

Lisanslı takımlar,

Lisanslı gerçek oyuncular,

Rekabet dolu maç atmosferi,

Titizlikle hazırlanmış grafikler,

Maç anlatımı,

Tezahüratlar,

Sürükleyici bir yapı,

Eğlenceli oynanış,

Başarılı oyun mekanikleri,

FIFA 15 ayrı bir indirme linki olarak yayınlanmadığı için EA Games'in Origin aracı kullanılarak bilgisayarlara indirilmelidir. Bu nedenle İndir butonuna bastığınızda Origin sayfasına yönlendirileceksiniz.

Kuruluma dair tüm adımları FIFA 15 İndirme ve Kurma Rehberi yazımızda görebilirsiniz!

FIFA 2015 Demo bu özelliklere göz atabilmek ve oyunun tam sürümü çıktığında satın alma kararı verebilmek için oldukça yeterli bir deneyim sunuyor diyebilirim. FIFA'yı takip edenler FIFA 15 Demo'yu indirerek yeniden yeşil sahalara en güzel şekilde dönüş yapabilirler.

FIFA 15 Demo'da yer alan takımlar şu şekilde listeleniyorlar:

Liverpool

Manchester City

Chelsea

Borussia Dortmund

Boca Juniors

Napoli

Barcelona

PSG

Elbette oyun piyasaya çıktığında çok daha fazla takıma ve oyuncuya ev sahipliği yapacak ancak dilerseniz takımları tartışmak yerine oyunda dikkatimizi çeken yeniliklere göz atmaya devam edelim.

FIFA 15'in grafiklerine göz attığımızda, şu anda piyasada mevcut olan tüm futbol oyunlarından çok daha yüksek kalitede görselleri sunabildiğini görebiliyoruz. Işıklandırmalardan tutun da oyuncuların tasarımlarına, sahaya, seyircilere ve hava durumuna kadar tüm grafik öğeleri emek verilerek tasarlanmış. Ayrıca oyunun ses efektleri ve sizi maç havasına sokacak tüm öğeler de çok başarılı bir şekilde kullanılarak atmosfer gerçek bir stadyuma dönüştürülebilmiş.

Oyundaki futbolcuların tepkilerinin de eskiye göre iyileştirilmiş olduğu kesin. Oyuncuların kızgınlıkları, sevinçleri, üzüntüleri ve diğer duygusal durumları maç içerisinde gerçekleşen durumlara göre gerçek zamanlı olarak belirleniyor ve böylece gerçek hayattaki futbolda olduğu gibi herkesin yüzünden ne düşündüğünü çıkarmak mümkün hale geliyor.

FIFA 2015'te top fiziğinde gerçekleştirilen iyileştirmeler oyunu daha iyi bir şekilde kontrol etmeye yarıyor ancak bu durum şutların biraz daha zorlaştırılmasına ve zor kontrolüne neden olmuş. Gerçekçilik düzeyinin artmasına rağmen oyunun bazı noktalarda fazla zorlaşmış olması kimi oyuncuları zorlayabilir.

FIFA 15 İndir

Bu defa FIFA'da gerçekten bir takım oyunu ortaya koymanın önemi ortaya çıkmış denilebilir. Zira hiç bir oyuncu tek başına bütün sahayı ve onlarca kişiyi aşabilecek kapasitede değil. Bu sayede doğru bir taktik uygulama ve oyuncuları uyum içerisinde kullanma becerisi çok daha önemli bir hale gelmiş. Tabii ki doğru atak taktikleriyle mümkün olduğunca az oyuncuyu yorarak gol elde etmek de mümkün.

FIFA 2015 Demo'yu indirerek futbol dünyasına yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduğunuza eminim. Bir kez daha heyecanı yaşamak için oyunu denemeyi sakın unutmayın!