FIFA 20 PC (İndir): Bilgisayarda oynanabilecek en iyi futbol oyunu

Erkan Calp - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FIFA 20 indirin ve PC, PlayStation 4 ve Xbox One’daki en iyi futbol oyunu ile tanışın.

Electronic Arts’ın dünya genelinde en çok indirilip oynanan futbol oyunu FIFA’nın son sürümü FIFA 20 (FIFA 2020), maç içi oynanış, oyun planları, taktikler, atmosfer, hareketler, kısaca futbol severlerin dikkatini çeken detaylarda büyük geliştirmeler sunarken aralarında sokak futbolu (VOLTA futbolu), kullanıcı kontrolünde savunmanın bulunduğu yeni oyun modları ile tanıştırıyor. Yapay zeka ile iyileştirilen ve düzelmeler içeren çok daha kapsamlı FIFA Ultimate Team modu da unutmamak gerek.

Bünyesinde Türkçe dil desteğine de yer veren başarılı oyunda, gerçekçi grafikler eşliğinde birbirinden farklı maçlara dahil olabilecek, eğlenceli zaman geçirebileceksiniz. Oyun içerisinde tek oyunculu ve çok oyunculu olmak üzere farklı oyun modları da yer alıyor. Birbirinden farklı binlerce gerçek oyuncuya da ev sahipliği yapan oyun, kaliteli grafiklere ek olarak kaliteli grafik açılarına da ev sahipliği yapıyor.

FIFA 20 PC Yenilikler

Electronic Arts tarafından geliştirilen popüler futbol oyunu FIFA’nın yeni sürümü FIFA 20 / FIFA 2020, hem içerik hem de oynanış yönünde yenilikler içeriyor. Futbol Zekası, Otantik Oyun Akışı, kullanıcı kontrollü Karar Anları ve geliştirilmiş Top Fizik Sistemi ile öne çıkan FIFA 20, sadece en iyi maç keyfini yaşatmak için geliştirmeler içermiyor; yeni oyun modları da sunuyor.

FIFA serisinde ilk kez gördüğümüz bir mod: VOLTA Futbolu. Kendi oyuncunuzu ve stilinizi yaratıp dünyanın dört bir yanında sokak futbolu karşılaşmalarına katılıyorsunuz. VOLTA Kick-Off’da favori takımınızı alıp farklı yerlerde (sokaklar, kafesler…) 3’e 3, 4’e 4 veya 5’e 5 maçlar yapıyorsunuz. VOLTA World’de FIFA kurtlarının kurduğu kadrolara karşı farklı yer ve formatlarda tek oyunculu maçlar oynayarak VOLTA takımınız kuruyorsunuz. Kazandığınız her maçta rakip takımın bir oyuncusunu alıp takımınızı geliştiriyorsunuz. VOLTA Story’de kendi oyuncunuzu yaratıp dünya genelinde en iyi sokak futbolu efsanelerine karşı oynuyorsunuz. Son durağınız VOLTA Dünya Şampiyonası. VOLTA League’de teke tek gerçek oyunculara karşı oynuyorsunuz. Ligde yükselebildiğiniz gibi küme de düşebiliyorsunuz.

FIFA 20 PC Sürümleri

PC, PS4 ve Xbox One’da indirilebilir olan FIFA 20 futbol oyununun üç sürümü bulunuyor. FIFA 20 Standard Edition, FIFA 20 Ultimate Edition ve FIFA 20 Champions Edition.

FIFA 20 Standart Sürüm:

3 Adede Kadar Nadir Altın Paketi (3 Hafta Boyunca Her Hafta 1 Tane)

Kiralık İkon Oyuncu Seçimi - 5 FUT Maçında Kiralık 5 İkon Ögeden (Orta Seviye) 1 Tanesini Seç

Özel Sürüm FUT Formaları

FIFA 20 Şampiyonlar Sürümü:

3 Gün Erken Erişim (24 Eylül’de oynamaya başlayın)

12 Adede Kadar Nadir Altın Paketi (12 Hafta Boyunca Her Hafta 1 Tane)

Kiralık İkon Oyuncu Seçimi - 5 FUT Maçında Kiralık 5 İkon Ögeden (Orta Seviye) 1 Tanesini Seç

Özel Sürüm FUT Formaları

FIFA 20 Ultimate Sürüm:

3 Gün Erken Erişim (24 Eylül’de oynamaya başlayın)

24 Adede Kadar Nadir Altın Paketi (12 Hafta Boyunca Her Hafta 2 Tane)

Kiralık İkon Oyuncu Seçimi - 5 FUT Maçında Kiralık 5 İkon Ögeden (Orta Seviye) 1 Tanesini Seç

Özel Sürüm FUT Formaları

Satılamayan FUT 20 Dikkat Çekenler Oyuncu Ögesi

FIFA 20 PC Sistem Gereksinimleri

Electronic Arts tarafından açıklanan FIFA 20 PC sistem gereksinimleri:

FIFA 20 PC Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya eşdeğer

8GB RAM

AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya eşdeğer

En az 50 GB boş alan

512kbps minimum internet hızı. Oyunu oynamak için internet bağlantısı gereklidir.

FIFA 20 PC Önerilen Sistem Gereksinimleri

Windows 10 - 64-Bit

AMD Athlon X4 870K, Intel i3 6300T veya eşdeğer

8GB RAM

AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya eşdeğer

En az 50 GB boş alan

Geniş bant bağlantı önerilir. Oyunu oynamak için internet bağlantısı gereklidir.

FIFA 20 PC Çıkış Tarihi

FIFA 20 PC'ye 27 Eylül'de çıkış yapacak.

FIFA 21 İndir