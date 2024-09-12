Eşleştirme bulmacalarından sıralamalara kadar yunculara sunan Find Sort Match APK, her yaşa uygun yapısıyla karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Find Sort Match APK, çeşitli zorluklarıyla zeka geliştiren bir bulmaca oyunudur. Bu oyunda bazen deniz kabuklarını dizecek bazen de bir cüzdanın içini toparlayacaksınız. Görsel zekanızı ve mantık muhakeme bilginizi kullanarak birbirinden farklı bulmacaları çözeceksiniz. Bütün bölümlerinde sırasıyla farklı bir maceraya atılmaya hazır olun.

Her seviyesinde size buzdolabını doldurma, eşya eşleştirme, renk eşleştirme, sıralama gibi çeşitli bulmacalar sunacaktır. Farklı türden birçok bulmacaya sahip olması da sürdürülebilir oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor.

Find Sort Match oyununda sadece bulmaca çözmeyeceksiniz, aynı zamanda çıkartmaları, kaşıkları, kalemleri, şişeleri ve diğer öğeleri sırlayacaksınız. Bunları yaparken beyninizi tatmin edecek ve stresinizi azaltacaksınız.

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Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bu oyun, bulmaca oyunlarına farklı bir hava katıyor diyebilirz. Günlük yaşantınızda sürekli güncellenen ve yeni gelen bulmacaları keyif alarak çözebilirsiniz. Bu sayede, hem zekanızı test edebilir hem de stresten uzaklaşıp eğlenebilirsiniz.

Her yaşa uygun bir tasarıma sahip olan Find Sort Match APK'yı indirerek, siz de mantıksal becerinizi geliştirin ve eşleştirme ustası olun.

Find Sort Match: Bulmaca Oyunu Özellikleri