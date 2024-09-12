Find Sort Match APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 177 MB
- Üretici Work Point
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Eşleştirme bulmacalarından sıralamalara kadar yunculara sunan Find Sort Match APK, her yaşa uygun yapısıyla karşımıza çıkıyor.
Find Sort Match APK, çeşitli zorluklarıyla zeka geliştiren bir bulmaca oyunudur. Bu oyunda bazen deniz kabuklarını dizecek bazen de bir cüzdanın içini toparlayacaksınız. Görsel zekanızı ve mantık muhakeme bilginizi kullanarak birbirinden farklı bulmacaları çözeceksiniz. Bütün bölümlerinde sırasıyla farklı bir maceraya atılmaya hazır olun.
Her seviyesinde size buzdolabını doldurma, eşya eşleştirme, renk eşleştirme, sıralama gibi çeşitli bulmacalar sunacaktır. Farklı türden birçok bulmacaya sahip olması da sürdürülebilir oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor.
Find Sort Match oyununda sadece bulmaca çözmeyeceksiniz, aynı zamanda çıkartmaları, kaşıkları, kalemleri, şişeleri ve diğer öğeleri sırlayacaksınız. Bunları yaparken beyninizi tatmin edecek ve stresinizi azaltacaksınız.
Two Dots, zekaya dayalı oyunlardan keyif alanların seveceği türden bir bulmaca oyunu. Steam punk tarzında 2D grafiklerle sizi karşılayan Machinarium'da birbirinden zorlayıcı bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Oyun Android 2.2 ve üzerini destekleyen cihazlarda oynanabiliyor. The Room Three, Fireproof Games'in Android platformuna sunduğu ödüllü bulmaca oyunu ve Türkçe. Brain It On!, zeka oyunlarıyla doldurulmuş bir oyun paketi olarak düşünülebilir.
En İyi Bulmaca Oyunları
Two Dots
Machinarium
The Room Three
Brain It On!
Two Dots, zekaya dayalı oyunlardan keyif alanların seveceği türden bir bulmaca oyunu.
Steam punk tarzında 2D grafiklerle sizi karşılayan Machinarium'da birbirinden zorlayıcı bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Oyun Android 2.2 ve üzerini destekleyen cihazlarda oynanabiliyor.
The Room Three, Fireproof Games'in Android platformuna sunduğu ödüllü bulmaca oyunu ve Türkçe.
Brain It On!, zeka oyunlarıyla doldurulmuş bir oyun paketi olarak düşünülebilir.
Find Sort Match APK İndir
Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bu oyun, bulmaca oyunlarına farklı bir hava katıyor diyebilirz. Günlük yaşantınızda sürekli güncellenen ve yeni gelen bulmacaları keyif alarak çözebilirsiniz. Bu sayede, hem zekanızı test edebilir hem de stresten uzaklaşıp eğlenebilirsiniz.
Her yaşa uygun bir tasarıma sahip olan Find Sort Match APK'yı indirerek, siz de mantıksal becerinizi geliştirin ve eşleştirme ustası olun.
Find Sort Match: Bulmaca Oyunu Özellikleri
- Farklı türden birçok bulmaca
- Her yaşa uygun yapı
- Sıralama ve eşleştirme bulmacaları
- Seviyelerle zekanızı ve dikkatinizi test etme
- Ücretsiz ve eğlenceli bir bulmaca deneiyimi