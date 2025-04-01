Fisher Idle, renkli 3D grafikleri ve eğlenceli içerikleri oyunculara sunan bir balıkçılık simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara denizin ortasında sıfırdan bir balıkçılık imparatorluğu kurma fırsatı sunan Fisher Idle, eğlenceli grafikleri ve içerikleriyle ön plana çıkıyor. Başlangıçta küçük bir tekneyle başladığınız oyun, zamanla daha büyük tekneler alıp balıkçılık işinizi büyütmeye dayalı bir deneyim sağlıyor.

Balık tutarak altın kazancak, kazandığınız altınla teknelerinizi ve ekipmanlarınızı yükseltebileceksiniz. Aslında oyundaki amacınız çok basittir. Balıkçılık işinizi büyütmek ve en verimli şekilde altın kazanarak imparatorluğunuzu inşa etmelisiniz.

Tüm bunların yanı sıra Fisher Idle’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, sakinleştirici ve rahatlatıcı oyun yapısıdır. Oyuncular yalnızca balık tutarak ilerlerken, grafikler ve animasyonlar da bu huzurlu atmosferi pekiştiriyor.

Fisher Idle İndir

Balıkçılık simülasyonunu sevenler için Fisher Idle, ideal bir seçenek olabilir. Fisher Idle, ilerledikçe daha fazla strateji ve yönetim gerektirse de aynı zamanda rahatlatıcı yapısıyla oyunculara keyifli bir deneyim sunuyor. Eğer balıkçılık işine meraklıysanız Fisher Idle indirin ve balık tutarak para kazanmaya çalışın!

Fisher Idle Sistem Gereksinimleri