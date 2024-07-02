Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Flashscore APK, kapsamlı bir canlı skor takip uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Flashscore APK, 30'dan fazla spor dalını içerisinde barındıran bir canlı skor uygulamasıdır. Futbol, basketbol, voleybol, tenis ve daha birçok spor dalındaki karşılaşmaların sonuçlarını öğrenin, eski karşılaşmalara göz atın ve oyuncu istatistiklerini görüntüleyin.

En güvenilir ve en hızlı skorlardan haberdar olmak istiyorsanız, Flashscore Türkiye uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz. 6000'den fazla ligi teker teker takip edebilir ve kendi favorilerinizi oluşturabilirsiniz. Spor dalını, ligi veya takımınızı favorilere ekleyerek hızlı bir şekilde bilgi alabilirsiniz.

Sadece maç skorlarını ve çeşitli istatistikleri görüntülemekle kalmayıp, aynı zamanda maç özetlerine de uygulama içerisinden ulaşabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi, NBA, Euro 2024, Süper Lig ve Premier Lig gibi dünya devlerinin olduğu organizasyonların maç özetlerini istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

Flashscore APK İndir

Müsabakalar başlamadan önce maç kadrolarını görebilir ve iki takım arasındaki son oynanan maçlara bakabilirsiniz. Tabii ki tüm bu bilgilerden en hızlı şekilde haberdar olmak için, ilk önce bildirim ayarlarını yapın. Flashscore'da, farklı olarak seçebileceğiniz kapsamlı bir bildirim ayarlaması bulunuyor. Maç duyurusu, kadrolar, goller ve kırmızı kartlar gibi önemli bildirimleri alabilirsiniz.

Herhangi bir ligde herhangi bir maçı izleyemiyor musunuz? Üzülmenize hiç gerek yok. Çünkü, metin tabanlı maç anlatım özelliği sayesinde maçları ayrıntılı olarak takip edebiliyorsunuz.

Siz de spor müsabakalarından haberdar olmak ve tüm istatistikleri görüntülemek istiyorsanız, Flashscore APK'yı indirebilirsiniz.

Flashscore Türkiye Uygulaması Özellikleri