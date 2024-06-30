Football Referee Simulator, oyuncuları futbol hakemi rolüne büründüren bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Siz oyuncuları futbol hakeminin yerine koyan Football Referee Simulator'de, kariyerinize alt liglerden başlayın ve maçları en iyi şekilde yönetin. 3D grafikler barındırmasa da maçları canlı 2D bir şekilde izleyecek ve kararınızı vereceksiniz. Pozisyonları gerçek zamanlı bir şekilde izlerken, gelişen olayları yorumlayın ve kararlarınızı verin.

100'den fazla kulüp ve 15'den fazla milli takımı içerisinde barındıran bu oyunda, sizi bekleyen çokça turnuva ve müsabaka bulunmaktadır. Saha içine adımınızı atın ve sonucu belirleyen kararlar verin.

Football Referee Simulator İndir

Football Referee Simulator'da, ilk önce karakterinizi oluşturarak başlayacaksınız. Oluşturduğunuz kariyerinizde futbol müsabakası yönetmenin yanı sıra haberleri takip etmeli, istatistiklerinizi geliştirmeli ve ödüller için çaba göstermelisiniz.

9 dilde oyunculara sunulan Football Referee Simulator'ı indirin ve siz de zorlu müsabakalarda kader kararlarını verin!

Football Referee Simulator Sistem Gereksinimleri