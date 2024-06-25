Formula Evolution 2024, çok oyunculu formula yarış oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

39 oyuncuyla birlikte yarışabildiğiniz Formula Evolution 2024'te, aracınızla yarışlara katılın ve giderek yükseltin. Aslında tam olarak MMO formula oyunu olarak adlandırabileceğimiz oyun içerisinde aracınızı kapsamlı bir şekilde geliştirerek, yarışlara hazırlamanız gerekiyor.

40 gerçek ve özel parça, 1000'den fazla araç kurulumu, özelleştirilebilen desenler ve geçmişten bugüne gelen yapısıyla oyunculara mükemmel bir deneyim sunmaktadır. Araçlarınızı özelleştirebildiğiniz gibi yeni formula arabalarının kilidini de açabilirsiniz.

Oyuna 1900'lerden kalma makinelerle başladığınızı söylemekte fayda var. Gitgide araçlarınızı geliştirerek, zamana ayak uydurabilirsiniz. En tepeye kadar modern makinelerinizi kullanabilir, yarışlarda online olarak yarışabilir ve sıralamalarda üst sıralara tırmanabilirsiniz.

Formula Evolution 2024 İndir

Oyunun kontrollerine ve grafiklerine bakacak olursak; aslında basitleştirilmiş iki farklı kombinasyonla karşı karşıya kalıyoruz. Esas olarak oyuncuların eğlenmesi ve keyif alarak zorlanmadan oynaması hedeflenmiştir. Çok gerçekçi bir deneyim beklemeden oynarsanız, oyundan daha iyi geri dönüşler alabilirsiniz.

Siz de Formula Evolution 2024 indirin ve çok oyunculu formula yarışı deneyimi yaşayın!

Formula Evolution 2024 Sistem Gereksinimleri