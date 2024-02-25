Hayalinizdeki oda tasarımını oluşturabileceğiniz Furnish Master oyununda, istediğiniz eşyaları odaya koyun ve renk paletlerini belirleyin.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bağımsız bir geliştirici tarafından geliştirilen Furnish Master, odaları, daireleri ve ticari mülkleri dizayn edebileceğiniz bir tasarım oyunudur. Tüm tasarımları aklınızdan geçtiği gibi yapabilir ve ortaya özel odalar çıkarabilirsiniz. Dış mekan döşemelerinden içerisindeki eşyalara, duvar renginden perdelere kadar istediğiniz her şeyi kendiniz düzenleyin.

Henüz daha erken erişim sürecinde karşımıza çıkan bu oyun, geliştirilmeye ve hatalarını düzeltmeye devam etmektedir. Lakin bu haliyle bir vaat ettiği her şeyi tam olarak oyunculara sunuyor. Rahatlatıcı ve sakin bir döşeme oyunu arıyorsanız, kesinlikle aradığınız her şeyi Furnish Master'da bulacaksınız.

Kolay ve sezgisel kontroller sayesinde, odalardaki değişiklikleri ve eklemeleri yaparken zorlanmadan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dolabın, masanın, koltuğun ve diğer tüm şeylerin nerede duracağına siz karar verin.

Furnish Master İndir

Odalara koyduğunuz eşyaların birbirine uyumlu olmasını istiyorsanız, kapsamlı renk paletindeki renkleri kullanarak görünümünü ayarlayabilirsiniz. Evet, oyun sadece renklerle kalmayıp, duvarlara yapıştırabileceğiniz stickerlar ve hatta evcil hayvanları bile içerisinde barındırıyor.

Oyunun tasarım modunu bir kenara bırakacak olursak; ayrı bir mod olan hikaye modunda para kazanabilir ve çeşitli bulmacaları çözebilirsiniz. Mülklere yatırım yapabilir, eşyalara harcama yapabilir ve hayalinizdeki malikaneyi oluşturabilirsiniz.

Hikaye modu, oyunculara aynı zamanda ilginç zorlukları da beraberinde getirmektedir. Basit tablo birleştirmelerinden boru döşemeye kadar, her türlü bulmacayı oyunculara sunmaktadır. Eğer siz de hayalinizdeki odayı tasarlamak ve hikaye modunda çeşitli bulmacaları çözmek istiyorsanız, Furnish Master indirebilirsiniz.

Furnish Master Sistem Gereksinimleri