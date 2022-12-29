Gacha Nox APK, anime tarzında bir strateji oyunudur. Birbirinden özel kişiselleştirilmiş karakterler mevcuttur.

Abdullah Yılmaz - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gacho Nox APK, anime türünde eğlenceli bir strateji oyunudur. Anime türü birçok kişi tarafından sevilmekte ve popüler oyun ve filmler bulunmaktadır. Strateji tarzı olan oyun birbirinden farklı karakterler içermekte ve kişiselleştirilebilmektedir.

Gacha Nox APK İndir

Gacha Nox APK, Gacha severler için farklı bir versiyon ile karşımıza gelmekte ve özelleştirilmiş bir oyundur. Birçok savaş modu bulunan oyun indirmesi ve oynaması ücretsizdir.

Karakterinin göz renginden tut şapkasına kadar değiştirebilme imkanı tanıyan oyun, bir metin tabanlı oyundur. Online chat ile insanlarla konuşabilir ya da oyunlar oynayarak puanlar toplayabilirsiniz.

Diğer insanlarla muhhabet ederken aynı zamanda matematik problemleri çözebileceğini biliyor muydun? Tüm bunları yaparken diğer kişilerle ölesiye kağışabilir ve eğlence dolu anlar yaşabilirsin.

Grafikleri ve arayüzü oldukça iyi olan oyun mutlaka oynanması gereken anime tarzı oyunlar arasında yer alıyor. Siz de anime dolu bu maceraya ortak olmak istiyor ve bir yandan stratejilerinizi geliştirmek istiyorsanız Gacha Nox APK indirebilirsiniz.