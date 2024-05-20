Hemen Galacticare indirin ve galaktik bir hastane inşa etmeye başlayın. Çeşitli uzaylı türlerini tedavi edin ve hastanenizi büyütüp yönetin.

Kemal Tavus - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Brightrock Games tarafından geliştirilen ve CULT Games tarafından yayınlanan bir simülasyon oyunu olan Galacticare 2024 yılında çıkışını yaptı. Galaktik hastane yönetme ve optimize etme oyunu olan bu yapımda amacımız evrenin farklı yerlerinden gelen hastaları iyileştirmek ve tuhaf hastalıklarla mücadele etmek. Çeşitli uzaylı türlerine hizmet vererek acayip hastalıkları iyileştirmeye çalıştığınız bu oyunda hem hikaye modu hem de serbest mod bulunuyor.

Hikaye modu galaksiyi kurtarma misyonu sunarken, serbest mod yaratıcılığınızı konuşturmanıza olanak tanıyor. Adeta bir Rick and Morty bölümü gibi bir oyun olan Galacticare, farklı bir simülasyon ve yönetim oyunu arayanlar için ilaç gibi bir yapım. Mizahi yönü de epey kuvvetli olan bu yapım renkli kozmik senaryolarla dolu bir yolculuk vadediyor.

Sizi uzun süre ekran başına kilitleyecek bu oyunu kaçırmayın. Galacticare ile galaksinin en büyük ve işlevsel hastanesini inşa edip yönetin.

Galacticare İndir

Hemen Galacticare indirin ve bu benzersiz tıp simülasyonunu deneyimlemeye başlayın. Galaksiyi kurtarmakla yükümlü olduğunuz bu oyunda yapacak çok işiniz var.

Galacticare Sistem Gereksinimleri