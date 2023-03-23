Galaxy Bizz ile özel yayımlanan oyun ve uygulama içeriklerinden anlık bir şekilde, ilk siz haberdar olabilirsiniz.

sedanur Bolat - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Alanında uzman editörlerin hazırladığı mobil oyun ve uygulama inceleme yazıları ile geniş bir kaynak sunan Galaxy Bizz, kişisel bir mobil dünya tasarlama şansı tanıyor. Farklı kategorilerden pek çok içeriğe ücretsiz ulaşılan uygulamada, popüler uygulamalarla ilgili haber ve trendleri hızlı bir şekilde öğrenmek mümkün oluyor.

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Galaxy Bizz, yenilenen arayüzü ve genişlettiği kaynakları ile alanındaki uygulamaların bir adım önüne geçmeyi başarıyor. Uygulamayı kişiselleştirme imkanı sunan uygulama, ilgi alanınıza göre yayınları görüntülemenizi sağlıyor. Bu sayede kendi akış sayfanızı yönetebilme imkanınız oluyor.

İşlevsel bir uygulama olan Galaxy Bizz, kullanıcı dostu olarak tanımlanabilir. Ana sayfada kullanıcı kendi ilgisini çekebilen haberleri ve incelemeleri görüntüleyebiliyor. Akış yapısı tamamen kişisel deneyimlerle oluşuyor. "Sana Özel" sekmesi ile tüm yazılara hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün.

Bunların yanı sıra "Keşfet" sekmesi sayesinde de yeni kategoriler ve içerikler görüntülenebiliyor. Zengin içerik arşivi ile tüm yeni ve güncel haberleri anlık bir şekilde keşfetme imkanı oldukça yüksek. Oyun ve uygulama inceleme yazılarının yanı sıra BizzMag içeriklerine de arama sekmesinden ulaşılabiliyor.

Galaxy Bizz Özellikleri