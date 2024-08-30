Galaxy Burger, arkadaşlarınızla birlikte mükemmel burgerler hazırlayabildiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tuhaf müşterilere fast food yiyecekleri hazırlayın ve burger dükkanınızı genişletin. Eğlenceli bir yemek pişirme simülasyonu olarak karşımıza çıkan Galaxy Burger, aynı zamanda 8 oyuncuya kadar da çevrimiçi oynanabilmektedir. Bu tarz simülasyon oyunlarını tek oynamaya alışan oyuncular için farklı bir deneyim olacak olan bu yapımda, arkadaşlarınızla iş bölümü yaparak siparişleri hızlandırabilirsiniz.

Kimin burger yapacağına, kimin sipariş alacağına ve kimin içeceklerden sorumlu olacağına karar verin. Uzaylılara, kedilere ve normal insanlara burgerler hazırlayın.

Galaxy Burger İndir

Elinizin altında bulunan kitapçık sayesinde yeni burgerler öğrenebilirsiniz. Tabii ki kapsamlı burgerleri yapmak için yeni buger malzemelerine de ihtiyaç duyacaksınız. Müşteriler sadece burger istemezler. Çeşitli içecekler, kızartmalar, kalamarlar, soğan halkaları ve aklınıza gelebilecek her türlü fast food yiyeceğini mutfağınızdan çıkarabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüz ve eğlenceli oynanış sayesinde oyun boyunca keyif alabilirsiniz. Siz de Galaxy Burger indirin ve kendi burger dükkanınızda arkadaşlarınızla birlikte çalışın.

Galaxy Burger Sistem Gereksinimleri