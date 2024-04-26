Android cihazlarınızın oyun performansını artıran Game Turbo APK, her oyun için farklı optimizasyon ayarlamalarını yaparak en yüksek FPS değerine ulaşmanızı sağlar.

Berkcan Aktürk - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Xiomi tarafından geliştirilen Game Turbo APK, telefonunuzda oynadığınız oyunları daha performanslı hale getirmeye olanak tanıyor. Oynadığınız tüm oyunlar için telefonunuzun maksimum performans vermesi hedeflenir ve cihazınız oyun esnasında en yüksek FPS değerini sunar.

Oynadığınız her oyun için farklı bir optimizasyonu Game Turbo'da göreceksiniz. Çalıştırdığınız oyunun türüne bağlı olarak daha fazla veya daha az performans artırması sağlanacaktır. Bu tamamen oyuna ve telefonunuza bağlı olarak uygulama tarafından ayarlanıyor. Lakin eğer isterseniz kendiniz bu ayarları özelleştirebilir ve her oyun için en yüksek performansı seçebilirsiniz.

Uygulama, basit arayüzü ve özelleştirilebilir birçok seçenekle karşımıza çıkıyor. Sadece oyun performası artırmak değil, aynı zamanda oyun içi kısa videolar da kaydedebiliyor. Tabii bu tarz video kayıt özellikleri telefon performansızı düşürdüğü için özelliği açmak veya açmamak size kalmış.

Game Turbo APK İndir

Game Turbo, Android cihazınızdaki çeşitli uygulama ve dosya yönetim ayarlamalarına da imkan tanıyor. WhatsApp mesajlarınızı temizleyebilir, dosyalarınızdaki kullanılmayan verileri silebilir veya ağ bağlantınızı test edebilirsiniz.

Eğer siz de bir Android kullanıcısıysanız, Game Turbo APK indirin ve mobil oyunlarınızı daha performanslı şekilde oynayın.

Game Turbo Uygulaması Özellikleri