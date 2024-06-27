Ghostbane: Prologue
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Pi Bit
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Çevrimiçi korku oyunu olan Ghostbane: Prologue, hayaletleri yakalamaya çalıştığınız kapsamlı bir korku oyunudur.
Ghostbane: Prologue, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir Co-Op korku oyunudur. Amacınız; bulmacaları çözmek, çokça kanıt toplamak ve şehri ele geçiren hayaletleri yakalamaktır. Birbirinden farklı 10'dan fazla hayalet oyunun içerisinde mevcuttur. Bu hayaletlerin özellikleri farklı olduğu için çeşitli yakalama teknikleri kullanmalısınız.
Her hayaletle etkileşime girebilir ve gelişmiş yapay zeka sayesinde hayaletlerle sohbet edebilirsiniz. Hangi hayalet olduğunu öğrendikten sonra çeşitli ekipmanlarınızı kullanarak onları yakalayabilirsiniz.
20'den fazla ekipman Ghostbane: Prologue'da bulunmaktadır. Etraftaki hayaletleri izleyebileceğiniz cihazlar, etrafınızdaki bulmacaları çözmek için analiz aletleri ve daha birçok ekipmanı kullanarak işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.
En İyi Çok Oyunculu Korku Oyunları
Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir korku oyunu mu arıyorsunuz? O zaman doğru yere geldiniz. İşte en iyi çok oyunculu korku oyunları listesi.
Ghostbane: Prologue İndir
Ana oyunun bir kısmı olarak piyasaya sürülecek olan Ghostbane: Prologue'u indirin ve siz de 1-4 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bir korku oyununu deneyimleyin. Ghostbane ve ücretsiz sürümünün çıkış tarihi henüz belli değildir. Pek yakında oyuncularla buluşacak olan Ghostbane: Prologue, şimdiden tatmin edici ve farklı bir korku oyunu yaşatmak için geliyor diyebiliriz.
Ghostbane: Prologue Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşlemci: Intel i5 veya AMD eşdeğeri (AMD FX 9500+ Serisi)
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 2070