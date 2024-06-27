Çevrimiçi korku oyunu olan Ghostbane: Prologue, hayaletleri yakalamaya çalıştığınız kapsamlı bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ghostbane: Prologue, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir Co-Op korku oyunudur. Amacınız; bulmacaları çözmek, çokça kanıt toplamak ve şehri ele geçiren hayaletleri yakalamaktır. Birbirinden farklı 10'dan fazla hayalet oyunun içerisinde mevcuttur. Bu hayaletlerin özellikleri farklı olduğu için çeşitli yakalama teknikleri kullanmalısınız.

Her hayaletle etkileşime girebilir ve gelişmiş yapay zeka sayesinde hayaletlerle sohbet edebilirsiniz. Hangi hayalet olduğunu öğrendikten sonra çeşitli ekipmanlarınızı kullanarak onları yakalayabilirsiniz.

20'den fazla ekipman Ghostbane: Prologue'da bulunmaktadır. Etraftaki hayaletleri izleyebileceğiniz cihazlar, etrafınızdaki bulmacaları çözmek için analiz aletleri ve daha birçok ekipmanı kullanarak işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz.

Ghostbane: Prologue İndir

Ana oyunun bir kısmı olarak piyasaya sürülecek olan Ghostbane: Prologue'u indirin ve siz de 1-4 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bir korku oyununu deneyimleyin. Ghostbane ve ücretsiz sürümünün çıkış tarihi henüz belli değildir. Pek yakında oyuncularla buluşacak olan Ghostbane: Prologue, şimdiden tatmin edici ve farklı bir korku oyunu yaşatmak için geliyor diyebiliriz.

Ghostbane: Prologue Sistem Gereksinimleri