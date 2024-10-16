1-4 oyuncuya kadar çevrimiçi oynama imkanı sunan Ghostbane, karanlık atmosferiyle oyunculara gerilim dolu anlar yaşatan bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ghostbane, arkadaşlarınızla birlikte çevrimiçi bir şekilde oynayabileceğiniz bir korku oyunudur. Daha önce ücretsiz bir deneme sürümü yayınlayan Pi Bit, 7 Ekim'de Ghostbane oyununun tam sürümünü piyasaya sürdü. Hayaletlerin, ritüellerin ve korkunç olayların sizi hiç bırakmadığı bu korku oyununda, hayaletler hakkında detaylı araştırma yapacaksınız.

Ghostbane oyunundaki amacınız, hayaletleri avlamaktır. Birçok hayalet yapısını içerisinde barındıran oyunda, her hayalet farklı özelliklere sahiptir. Paranormal aktiviteleri takip ederek hayaletin türünü bulun, hayaletlere ait kanıtları toplayın ve çeşitli ritüeller yaparak onları avlayın.

Ghostbane İndir

1 ila 4 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz Ghostbane, atmosfer açısından mükemmel bir deneyim yaşatıyor. İçerisindeki içerikler, yapılar ve oynanışın yanı sıra karanlık atmosferden çok daha etkileneceksiniz. Hayaletleri yakalarken ve ritüelleri yaparken göreceğiniz animasyonlar ise bu çıtayı yükseltmektedir.

Paranormal bölgelerden avladığınız hayaletleri ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Ana üssünüzde birçok kapsül bulunmaktadır ve bu kapsüllere avladığınız hayetleri koymaktasınız. Yakaladığınız hayaletleri gözlemleyebilr, analiz edebilir ve kendinizce araştırmalar yapabilirsiniz.

Özenle tasarlanmış eşsiz sahnelere sahip olan Ghostbane, karanlık ortamlarda ürkütücü detayları da oyunculara sunuyor. Sizi daha fazla içerisine çeken bu detaylar, gerilimi iliklerinize kadar hissetmenize de olanak tanımaktadır. Eğer korku oyunlarını seviyorsanız, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Ghostbane'i indirin ve hayaletleri avlayarak, araştırmalar yapın!

Ghostbane Sistem Gereksinimleri