Golden Spatula APK, LoL evreninde geçen ve TFT öğelerini içerisinde barındıran bir Android strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 19 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

TFT benzeri oyunlar arasında yer alan Golden Spatula APK, mobil oyuncular için özel olarak geliştirilen bir strateji oyunudur. Teamfight Tactics oyununu oynadıysanız, aşina olacağınız birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. Her ne kadar benzer birçok yönü olsa da, aslında birbirinden ayrı oyunlardır.

Farklı modlara ev sahipliği yapan Golden Spatula APK, mobil oyunculara özel içerikler sunuyor. Yeni yetenekler, karakter özellikleri ve savaş sistemiyle birlikte eşsiz bir strateji deneyimi yaşayabilirsiniz.

Oyuna başlarken, ilk aşamada tek bir karakter seçin ve savaş alanına sürün. Lobide bulunan 8 oyuncu arasından en iyi takımı kurarak, birinci olmaya çalışabilirsiniz. Karakterlerinizi sadece görsel açıdan bakarak değil, aynı zamanda istatistiklerine ve özelliklerine bakarak seçmelisiniz. Tabii tüm bunlara takım kimyası da eklenmektedir.

Golden Spatula APK İndir

Sadece karakter satın almak değil, aynı zamanda slot kapasitenizi de yükseltebilirsiniz. Tüm bunları oyun sırasında kazandığınız paralarla yapabilir veya eskiden aldığınız ve kullanmadığınız karakterleri satabilirsiniz.

Eğer LoL evreni ve strateji oyunlarından hoşlanıyorsanız, siz de Golden Spatula APK indirin ve diğer oyunculara karşı en iyi karakter setini oluşturun!

Golden Spatula Oyunu Öne Çıkan Özellikleri