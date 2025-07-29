Google Classroom
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,654
- DOSYA BOYUTU 26 MB
- Üretici Google
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Google Classroom, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz dersleri dijital ortama taşıyan harika bir eğitim uygulamasıdır.
Google Classroom, öğretmenlerle el birliği içinde onların zamandan tasarruf etmesine, sınıfları düzenli tutmasına ve öğrencilerle iletişimi iyileştirmesine yardımcı olmak için tasarlanan bir Google hizmeti ve eğitim uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.
Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulamada, öğretmenler ders hazırlama, ödevleri dağıtma, geri bildirim gönderme ve her şeyi tek bir noktadan idare etme imkanına sahipler. Şimdi dilerseniz bu uygulama biraz daha yakından bakalım.
Google Classroom İndir
Son derece kullanışlı olan Google Classroom öğretmen-öğrenci ilişkisini dijital ortamda daha verimli hale getiriyor. Ücretsiz indirebileceğiniz Google Classroom'a yöneticiler ve öğretmenlerin başvuru yaparak faydalanabiliyorlar.
Öğretmenler ve öğrencilerden alınan geri bildirimler temelinde sürekli yeni özellikler ve güncellemeler üzerinde çalışan Google'ın eğitime ne kadar önem verdiğini bir kez daha görüyoruz.
Siz de Google Classroom indirin ve sınıf grubunuza katılarak tüm derslerinizi rahatlıkla takip edin!
Google Classroom Uygulaması Özellikleri
Google Classroom uygulamasının öğretmenlerin tercihi için çok kullanışlıdır:
- Sadece birkaç tıklamayla sınıf oluşturabilir,
- Bir sınıf kodu göndererek veya doğrudan öğrencilerinizi ekleyerek uygulamaya ulaşabilir,
- Google Grupları'ndan bir grubu içeri aktarmayı da tercih edebilirsiniz.
- Daha sonra ders hazırlama, ödevleri dağıtma, geri bildirim gönderme ve her şeyi tek bir noktadan idare etme imkanına sahip olursunuz.
- Bütün ders materyallerine tek tıklamayla ulaşabilme,
- Öğretmeninizle özel olarak görüşebilme veya tüm sınıfa sorular sorabilme,
- Ödevleri Google Dökümanlar ile teslim etme
Google Classroom
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 157
- DOSYA BOYUTU 180 MB
- Üretici Google
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Google Classroom, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir eğitim uygulamasıdır.
Google Classroom, sınıfla kolayca bağlantı kurmaya imkan veren, öğrencilerin derslerdeki ilerlemelerini takip etmeye ve birlikte daha fazlasını başarabilme olanağı sunan başarılı bir eğitim uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.
iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizde kullanabileceğiniz bu uygulama, öğretmen-öğrenci ilişkisini dijital ortama taşıyor. Son derece kullanışlı olan bu uygulamaya tüm eğitim kurumlarının geçmesi gerektiğini düşünüyorum.
Google Classroom'un daha çok öğretmenler için olduğunu söylemem gerekiyor. Sınıfını kontrol etmek isteyen öğretmenlerin görev merkezi olan Classroom'da ders hazırlama, ödevleri dağıtma, geri bildirim gönderme ve her şeyi tek bir noktadan idare etme imkanına sahipsiniz.
Google Classroom İndir
Kağıda ihtiyaç duymadan eğitimi tamamen dijitale taşımanıza Google Classroom yardımcı olacaktır. Yalnızca birkaç tıklamayla sınıf oluşturun ve bir sınıf kodu göndererek veya doğrudan öğrencilerinizi ekleyerek uygulamaya ulaşın. Google Grupları'ndan bir grubu içeri aktarmayı da tercih edebilirsiniz.
Google Classroom'u ücretsiz indirebilirsiniz ama kullanabilmek için eğitimcilerin başvuru yapması gerektiğini unutmayın. Umarız bu uygulama tüm eğitim kurumlarımızda yayılır ve kullanılır.