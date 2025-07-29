Google Classroom, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz dersleri dijital ortama taşıyan harika bir eğitim uygulamasıdır.

Gökhan Abay - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Classroom, öğretmenlerle el birliği içinde onların zamandan tasarruf etmesine, sınıfları düzenli tutmasına ve öğrencilerle iletişimi iyileştirmesine yardımcı olmak için tasarlanan bir Google hizmeti ve eğitim uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulamada, öğretmenler ders hazırlama, ödevleri dağıtma, geri bildirim gönderme ve her şeyi tek bir noktadan idare etme imkanına sahipler. Şimdi dilerseniz bu uygulama biraz daha yakından bakalım.

Google Classroom İndir

Son derece kullanışlı olan Google Classroom öğretmen-öğrenci ilişkisini dijital ortamda daha verimli hale getiriyor. Ücretsiz indirebileceğiniz Google Classroom'a yöneticiler ve öğretmenlerin başvuru yaparak faydalanabiliyorlar.

Öğretmenler ve öğrencilerden alınan geri bildirimler temelinde sürekli yeni özellikler ve güncellemeler üzerinde çalışan Google'ın eğitime ne kadar önem verdiğini bir kez daha görüyoruz.

Siz de Google Classroom indirin ve sınıf grubunuza katılarak tüm derslerinizi rahatlıkla takip edin!

Google Classroom Uygulaması Özellikleri

Google Classroom uygulamasının öğretmenlerin tercihi için çok kullanışlıdır:

Sadece birkaç tıklamayla sınıf oluşturabilir,

Bir sınıf kodu göndererek veya doğrudan öğrencilerinizi ekleyerek uygulamaya ulaşabilir,

Google Grupları'ndan bir grubu içeri aktarmayı da tercih edebilirsiniz.

Daha sonra ders hazırlama, ödevleri dağıtma, geri bildirim gönderme ve her şeyi tek bir noktadan idare etme imkanına sahip olursunuz.

Google Classroom uygulamasının öğrenciler açısından kullanışlı yönleri ise: