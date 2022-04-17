Pratik Göz Hasta Takibi Programı , göz doktoru uzmanları ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış , çok kullanışlı ve detaylı bir hasta takibi programıdır.

Tamindir - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Üretici firmanın açıklaması:

Pratik Göz Hasta Takibi Programı , göz doktoru uzmanları ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış , çok kullanışlı ve detaylı bir hasta takibi programıdır. Programın her aşamasında birkaç uzman doktordan görüş alınarak geliştirilmiş, daha sonra da deneme amacıyla birçok göz doktoru muayenehanesinde kullandırıldıktan sonra piyasaya sürüme hazır hale gelmiştir.

Pratik Göz Hasta Takibi Programı Özellikleri

Ücretli ve ücretsiz sürümler,

Türkçe dil desteği,

Windows ile uyumlu,

Basit ve sade,

Deneme sürümü ve sınırlı içerik,

Günlük kontroller,

Reçeteler,

Ameliyat kayıtları vs.

Programda bir Göz Doktoru nun ihtiyacı olan herşey mevcuttur. Her hastaya bir adet hasta kartı açılır ve daha sonra ilk gelişi için ve diğer geldiklerinde de olmak üzere hastanın her gelişinde bir adet kontrol kartı açılır.

Hasta ana kartında hastanın kişisel bilgileri, soygeçmiş bilgileri ve özgeçmiş bilgileri bulunur.

Günlük kontrol kartlarında bulunan sekmeler ile doktor istediği bölüme o muayene ile ilgili bilgileri girer. Rutin yapılan muayene bilgileri birince sekmede yer almıştır.

Sekmelerde Muayene / Reçeteler / Lens / Ameliyat / Glakom / Şaşılık / Laboratuar Bilgileri / Hasta Raporları bölümleri vardır. Hastanın durumu ile ilgili bilgileri bu sekmelere tıklayarak detaylı bir şekilde kayıt etmek mümkündür.

Hastanın ana kartında alt kısımda bir bakışta , hastanın hangi tarihlerde gelmiş olduğu ve hangi işlemlerin uygulandığı görülmektedir.

Detaylı randevu takibi programı hasta kayıtları ile içiçe çalıştığında hastalarınıza randevular vermek,

gelen hastaların o an için bekleme odasında beklediğini işaretlemek,

muayenesi yapılan hastayı randevu defterinde muayenesi yapıldı işareti koymak,

randevuya gelmeyen hastaları gelmedi olarak işaretlemek mümkündür.

Sol taraftaki yıllık takvime bir bakışta hangi günlere yaklaşık kaçar randevu verildiğini görebileceksiniz ve, bir sonraki randevuyu verirken daha az yoğun bir gün seçmeniz çok daha kolay olacaktır.

Reçete bölümünde Gözlük Reçetesi ve İlaç Reçetesi olmak üzere iki bölüm vardır.

Bu iki bölümü kullanarak reçetelerinizi kolaylıkla yazdırabilirsiniz.

İlaç Reçetesi bölümünde daha önceden kendinizin tanımlayacağı ilaçları tek tuşla arayıp bulabilir bunları reçeteye dahil edebilirsiniz.