Greyhill Incident, 90’lı yıllarda uzaylı istilasını konu alan hikaye odaklı bir korku oyunudur.

Raşit Bütüner - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Greyhill Incident, sizden Ryan Baker ile Greyhill mahallesini istila eden UFO ve uzaylılarla mücadele etmenizi bekliyor. Beyzbol sopasının haricinde, şarjöründe birkaç mermisi olan tabancanızla hayatta kalma mücadelesi vermeniz gerekiyor. Hükümetin ve medyanın yalanladığı, Greyhill sakinlerinin ise bizzat şahit olduğu bu gerçeği tecrübe etmeye hazır olun.

Greyhill Incident İndir

İstila sonrasında izole bir hayat yaşamaya başlayan Greyhill halkı, psikiyatri koğuşuna yatırılacaklarından korktukları için şikayetlerini dile getirmekten çekiniyor. Bunun yerine pencerelerini kapatarak evde yokmuşçasına yaşayan mahalle sakinleri ancak mahalle bekçilerinden medet umabiliyor.

Oyundaki baş karakter Ryan Baker ise ortalama özelliklere sahip bir vatandaş. Ryan’ın amacı mahallede yaşanan paranormal olayların kanıtlarını tutarak medyanın ve hükümetin desteğini almak olsa da işler göründüğü kadar kolay değil. Bunun için mahallede bulunan yararlı ögeleri toplaması, bulmacaları çözmesi ve karşısına çıkan uzaylılara mücadele etmesi gerekiyor.

Greyhill Incident Özellikleri

Uzaylılar, Greyhil sakinlerinin arasında dolaşırken geçen her saniye birilerinin aleyhine işliyor. Onlar mahalle sakinlerini kaçırıp deneyleri için kullanırken siz de komşularınızdan yardım alabilirsiniz. Uçan daireleriyle sürekli tehdit unsuru ulaştıran uzaylılardan sakınmak; gizlice dolaşarak, kaçarak ya da dövüşerek mümkün olabilir. Bulunduğunuz şartları gözetip, bu üç yöntemden birini deneyerek hayatta kalma mücadelenizi sürdürebilirsiniz.

Greyhill Incident Sistem Gereksinimleri

Steam’in önermiş olduğu Greyhill Incident sistem gereksinimleri şu şekilde: