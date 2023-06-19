Greyhill Incident
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 15000.00 MB
- Üretici Refugium Games
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Greyhill Incident, 90’lı yıllarda uzaylı istilasını konu alan hikaye odaklı bir korku oyunudur.
Greyhill Incident, sizden Ryan Baker ile Greyhill mahallesini istila eden UFO ve uzaylılarla mücadele etmenizi bekliyor. Beyzbol sopasının haricinde, şarjöründe birkaç mermisi olan tabancanızla hayatta kalma mücadelesi vermeniz gerekiyor. Hükümetin ve medyanın yalanladığı, Greyhill sakinlerinin ise bizzat şahit olduğu bu gerçeği tecrübe etmeye hazır olun.
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İstila sonrasında izole bir hayat yaşamaya başlayan Greyhill halkı, psikiyatri koğuşuna yatırılacaklarından korktukları için şikayetlerini dile getirmekten çekiniyor. Bunun yerine pencerelerini kapatarak evde yokmuşçasına yaşayan mahalle sakinleri ancak mahalle bekçilerinden medet umabiliyor.
Oyundaki baş karakter Ryan Baker ise ortalama özelliklere sahip bir vatandaş. Ryan’ın amacı mahallede yaşanan paranormal olayların kanıtlarını tutarak medyanın ve hükümetin desteğini almak olsa da işler göründüğü kadar kolay değil. Bunun için mahallede bulunan yararlı ögeleri toplaması, bulmacaları çözmesi ve karşısına çıkan uzaylılara mücadele etmesi gerekiyor.
Greyhill Incident Özellikleri
Uzaylılar, Greyhil sakinlerinin arasında dolaşırken geçen her saniye birilerinin aleyhine işliyor. Onlar mahalle sakinlerini kaçırıp deneyleri için kullanırken siz de komşularınızdan yardım alabilirsiniz. Uçan daireleriyle sürekli tehdit unsuru ulaştıran uzaylılardan sakınmak; gizlice dolaşarak, kaçarak ya da dövüşerek mümkün olabilir. Bulunduğunuz şartları gözetip, bu üç yöntemden birini deneyerek hayatta kalma mücadelenizi sürdürebilirsiniz.
Greyhill Incident Sistem Gereksinimleri
Steam’in önermiş olduğu Greyhill Incident sistem gereksinimleri şu şekilde:
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i5-7600 ya da AMD Ryzen 5 1600
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1080 ya da AMD Radeon RX 590
- 16 GB RAM
- DirectX 11
- 15 GB depolama alanı