GRIME
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Clover Bite
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GRIME, değişen silahlarla yaratıkları yok ettiğiniz aksiyon rpg oyunu.
GRIME¸ hızlı, hataya yer vermeyen aksiyon macera rol yapma oyunudur. Anatomik entrika dolu bir dünyayı parçalarına ayırırken düşmanlarınızı şekilleri ve işlevlerie değişen canlı silahlarla ezip geçin, ardından bedeninizi güçlendirmek için onlardan artakalanları yiyip bitirin.
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Alışılmadık bir materyal kendi içine çöker, dünya titrer ve daralır ve aniden varoluşa sıkışırsınız. Sizi bekleyen şey, bilinmeyen, yabancı bir dünya. Karşılaştığınız tüm korkulardan sağ çıkmanız gerekiyor. Gerçeküstü çevrenizi keşfedin, karşılaştığınız birçok düşmanı yutun ve kendi özelliklerini onlara karşı kullanın.
GRIME, yalnızca benzersiz tarzınıza en uygun olduğunu hissettiğiniz özellikleri yükselterek tercihinize göre oynamanıza izin verir.
- Göz Açan Sürrealizm – Dökülen mağaralarda ve yüzlerle kaplı çöllerde gizemli sırları ortaya çıkarın. Organik, birbirine bağlı dünyada farklı uygarlıklardaki diğer dünyaya ait karakterlerle tanışın. Dünyanın kendisinden doğan düşmanlarla yüzleşin ve hepsini yutun.
- Ölüme Meydan Okuyan Savaş – Düşmanları saldırılarını savuşturarak cezalandırın, onları yerde ve havada parçalarına ayırın ve canlı dünyaya savaş açarken gücünüzü artırmak için onları yiyip bitirin.
- Canlı Silahlar – Kılıçlardan kırbaçlara kadar savaş sırasında form değiştiren yaşayan yaratıklardan yapılmış silahları sorunsuz bir şekilde değiştirin.
- Eşsiz Beceri İlerlemesi – Becerilerinizi geliştirmek ve oyun tarzınıza gerçek kişiselleştirme getirmek için zorlu canavarları avlayın ve yiyin.
- Korkutucu Boss’lara Meydan Okuyun – Kendinizden onlarca kat daha büyük yaratıklara karşı savaşın. Stratejilerine uyum sağlayın, saldırılarına karşı koyun ve hem savaşı hem de geçişi etkileyen oyunun kurallarını değiştiren yetenekler kazanmak için onları tüketin.