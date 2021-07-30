GRIME, değişen silahlarla yaratıkları yok ettiğiniz aksiyon rpg oyunu.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GRIME¸ hızlı, hataya yer vermeyen aksiyon macera rol yapma oyunudur. Anatomik entrika dolu bir dünyayı parçalarına ayırırken düşmanlarınızı şekilleri ve işlevlerie değişen canlı silahlarla ezip geçin, ardından bedeninizi güçlendirmek için onlardan artakalanları yiyip bitirin.

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Alışılmadık bir materyal kendi içine çöker, dünya titrer ve daralır ve aniden varoluşa sıkışırsınız. Sizi bekleyen şey, bilinmeyen, yabancı bir dünya. Karşılaştığınız tüm korkulardan sağ çıkmanız gerekiyor. Gerçeküstü çevrenizi keşfedin, karşılaştığınız birçok düşmanı yutun ve kendi özelliklerini onlara karşı kullanın.

GRIME, yalnızca benzersiz tarzınıza en uygun olduğunu hissettiğiniz özellikleri yükselterek tercihinize göre oynamanıza izin verir.