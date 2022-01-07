Groovepad APK Android müzik yapma programı arayanlara tavsiyemizdir. Müzik ve beat yapmak için kullanımı kolay harika bir Android uygulaması ve ücretsiz!

Erkan Calp - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Groovepad APK, Android müzik ve beat yapma programı. Müzik yapma uygulamalarından Groovepad ile DJ olabilirsiniz. Müzik hayallerinizi hayata geçirmek için Groovepad’i ücretsiz indirin, kolaylıkla harika, düzgün sesli müzikler yapın.

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Android beat yapma programı size kendi şarkılarınızı yapmayı ve farklı müzik parçalarını çalmayı öğretir. Sadece en sevdiğiniz müzik türlerini seçin ve beat’ler yaparak müziğinizi oluşturmak için pedlere dokunun. Groovepad ile denemeler yapın, stilleri karıştırın, inanılmaz melodiler yaratın ve beat yapma becerinizi adım adım geliştirin, ustalaşın.

Groovepad, içinizdeki sanatçıyı ortaya çıkarmanıza yardımcı olan, kullanımı kolay müzik yapma uygulamasıdır. Groovepad müzik ve beat yapma programının olağanüstü özelliklerinden birkaçı;

Başlamak için favorilerinizi arayabileceğiniz benzersiz ve acayip film müziklerinden oluşan kapsamlı bir kitaplık. En popüler türlerden bazıları Hip-Hop, EDM, House, Dubstep, Davul ve Bas, Trap, Elektronik ve daha fazlasını içerir. Kendi müziğinizi veya mixtape’lerinizi yapmak için Groovepad’i kullanın.

Tüm sesleri görünüşte birbirine karıştıran birinci sınıf müzik oluşturmak için Canlı Döngüleri (Live Loops) kullanın.

Filtre, flanger, eko, gecikme gibi harika FX efektleriyle yalnızca davul pedi uygulamasındaki müziği kullanarak partiye yeniden hayat verin.

Müziklerinizi paylaşın ve DJ’lik yeteneğinizle arkadaşlarınıza ve ailenize ilham verin ve onları etkileyin.

Groovepad Premium APK

Groovepad Premium APK olarak sunulmamaktır, uygulama içi satın alımla açılmaktadır. Groovepad Premium, tüm ses paketlerinin ve özelliklerin kilidini kaldırmanıza, her hafta yeni sürümleri kullanmanıza ve reklamları kaldırmanıza olanak tanır.