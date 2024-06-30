Grouls
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici OxygenStudio
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Grouls, terk edilmiş evdeki sırları çözmeye çalıştığınız bir psikolojik korku oyunudur.
Parçaları toplayın, bulmacaları çözün ve korkutucu yaratıklara karşı mücadele verin! Grouls, terk edilmiş bir evdeki ürpertici olayları ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir korku oyunudur. Korku atmosferini iyi bir şekilde oyunculara sunan Grouls, psikolojik korku hazzını iyi bir şekilde yansıtmaktadır.
Atmosfer, grafikler ve içerdiği korku yapısıyla her ne kadar ortalama bir yapım olarak gözükse de, cesaretinizi kesinlikle zorlamaktadır. Karanlık macerada Denis adında bir genç adamı canlandırıyorsunuz.
Kayıp ailesini bulmak için yolan çıktığınız bu korku oyununda, evin her tarafına dağılmış olan parçaları toplayın ve kaçmanın, sırları çözmenin bir yolunu bulun.
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Dehşet verici atmosfer, zorlu bulmacalar, farklı sonlar ve heyecan verici oyun deneyimi sayesinde her bir köşede tehlikede olduğunuzu hissedeceksiniz. En beklenmedik zamanlarda karşınıza çıkan gerilim dolu anlar, korku yapısını da bir üste çıkarmaktadır.
Korku tutkunlarının denemesi gereken oyun, Haziran ayında çıkış yapacak. Eğer siz de korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, Grouls indirebilirsiniz.
Grouls Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1060
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan