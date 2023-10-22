Basit grafiklere ve oynanışa sahip olan Growth oyununda, altıgen karoları keşfederek kendimize yeni yaşam alanları oluşturuyoruz.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Altıgen karolardan oluşan ve basit bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Growth oyununda, dünyayı keşfedin ve kendi alanınızı oluşturun. Dünyayı keşfetmek için hayvanların yeteneklerinden faydalanmalı ve kendinize bir yaşam alanı oluşturmalısınız. Verimli toprakları yaşam alanına çevirin ve birçok engeli aşın.

Keni arazinizi oluşturmaya hemen başlamalı ve yeni hayvanları keşfetmelisiniz. Yeni karoları açarken birçok vahşi hayvan ile karşılaşabilirsiniz. Keşfettiğiniz bu hayvanlar engelleri aşmanızda ve size eşsiz yetenekler kazandırmakta yardımcı olacaktır.

Growth İndir

Growth'un oldukça sakin bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Soft-strateji temalı bu oyunda, hayvanların yeteneklerini kullanarak eski bir dünyayı tekrardan ayaklandırıyoruz. Oldukça sakin ve keyifli bir oyun olan Growth'u indirerek, değişik bir strateji deneyimi yaşayabilirsiniz.

Growth Sistem Gereksinimleri