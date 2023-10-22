Growth
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici Assemble Entertainment
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Basit grafiklere ve oynanışa sahip olan Growth oyununda, altıgen karoları keşfederek kendimize yeni yaşam alanları oluşturuyoruz.
Altıgen karolardan oluşan ve basit bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Growth oyununda, dünyayı keşfedin ve kendi alanınızı oluşturun. Dünyayı keşfetmek için hayvanların yeteneklerinden faydalanmalı ve kendinize bir yaşam alanı oluşturmalısınız. Verimli toprakları yaşam alanına çevirin ve birçok engeli aşın.
Keni arazinizi oluşturmaya hemen başlamalı ve yeni hayvanları keşfetmelisiniz. Yeni karoları açarken birçok vahşi hayvan ile karşılaşabilirsiniz. Keşfettiğiniz bu hayvanlar engelleri aşmanızda ve size eşsiz yetenekler kazandırmakta yardımcı olacaktır.
Growth İndir
Growth'un oldukça sakin bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Soft-strateji temalı bu oyunda, hayvanların yeteneklerini kullanarak eski bir dünyayı tekrardan ayaklandırıyoruz. Oldukça sakin ve keyifli bir oyun olan Growth'u indirerek, değişik bir strateji deneyimi yaşayabilirsiniz.
Growth Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz ya da daha fazlası
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 (2GB VRAM) veya fazlası
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan