Recep İvedik Modu, GTA 5 için geliştirilmiş bir oyun modudur

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

100 milyondan fazla adet satan ve günümüze kadar düzenli güncellemeler ile birlikte oyuncu kitlesinin yüzünü güldüren GTA V, eğlenceli yapısı ile oyuncuları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Her hafta satış rakamları ile başarılara imza atan oyun, Recep İvedik modu ile Türk oyuncularının da yüzünü güldürüyor.

NOT: GTA 5 Recep İvedik Modu resmi bir GTA 5 modu değildir. Bu modu kullanmanız eğer oyunun orijinal versiyonuna sahipseniz oyun sunucularından banlanmanıza sebep olabilir. Bu modun kullanımından oluşabilecek problemler kullanıcı sorumluluğundadır. Modu yüklemeden önce oyun dosyalarınızı yedekleminizi öneririz. Bu mod yüklüyken oyunun Online modunu açmamanızı tavsiye ediyoruz.

GTA 5 Recep İvedik Modu, eğer GTA 5'in hikaye modunu ülkemizde bir hayli ünlü bir mizah kahramanı olan Recep İvedik olarak oynamak isterseniz kullanabileceğiniz bir GTA 5 modu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz ve GTA 5'e ekleyebileceğiniz bir oyun modu olan GTA 5 Recep İvedik Modu, temel olarak oyuna Recep İvedik kaplamasını yerleştiriyor ve trainer aracılığıyla oyun esnasında kahramanınızın kaplamasını değiştirerek Recep İvedik gibi görünmesini sağlıyor. Modun bu işi gerçekleştirmekte bir hayli başarılı olduğunu belirtmekte fayda var. Oyundaki Recep İvedik modeli tıpkı filmlerde gördüğümüz Recep İvedik gibi. Recep İvediğe özgü turuncu gömlek ve bol kumaş pantalın pis sakal ve vücut kıllarıyla birleşmekte.

GTA 5 Recep İvedik Modu oyuna sadece Recep İvedik'i eklemekle kalmıyor, bunun yanında Recep İvedik'in kullandığı klasik Fiat 126p model araba da oyuna ekleniyor. GTA 5 Recep İvedik Modu sayesinde Los Santos sokaklarında Recep İvedik ve Fiat 126p arabasıyla dolanabiliyorsunuz.

GTA 5 Recep İvedik Modu Nasıl Yüklenir:

GTA 5 Recep İvedik Modu'nu yükleyebilmek için şu adımları takip edin:

1.Open IV indirin. Bütün dosyaların kurulu olduğundan emin olun:

2. Open IV adlı programda GTA V klasöründe x64e.rpf' yi seçip açın

3. Sonra bu yere gidin: models/cdimages/componentpeds_a_m_m.rpf ve Edit Mode'u açın

5. Şimdi a_m_m_farmer_01.ytd'yi bulun

6. rar dosyasının içinden direkt a_m_m_farmer_01.ytd'nin üzerine bırakın

7. Native ve ya Enhaced trainerle Players'dan Farmer adli oyuncuyu bulun