GTA Vice City oyununu online olarak oynayabileceğiniz güzel bir eklenti.

Barış YANIK - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Grand Theft Auto serisinin eski ama hala daha oyuncu kitlesini elinde tutan versiyonu Vice City için hazırlanmış bir multiplayer paketi. Oyunu online olarak oynamanızı sağlayan bu paket ile yarışlar yapabilir, çete savaşları düzenleyebilir ve daha bir çok etkinlik oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarınızı da davet ederek GTA Vice City oyununu daha eğlenceli bir şekilde oynayabileceğiniz bu eklenti ile oyun daha da eğlenceli bir hal alıyor. Eğlenceli yapısının yanı sıra çarpıcı aksiyon sahnelerine de sahip olan oyun, başarılı grafik açılarına da sahip. Sürükleyici oynanışı ile adından söz ettirmeye devam eden GTA: Vice City Multiplayer, farklı dil seçeneklerine de sahip.

GTA: Vice City Multiplayer Özellikleri

Başarılı grafik açıları,

Sürükleyici bir oynanış,

Aksiyon dolu sahneler,

Birbirinden farklı karakter modellemeleri,

Zengin bir dünya,

Online bir evren,

GTA: Vice City Multiplayer eklentisini bilgisayarınıza yüklemek için daha önceden bilgisayarınızda GTA: Vice City oyununun bulunması gerekmektedir. Multiplayer paketini de GTA: Vice City oyununun bulunduğu dizine yüklemelisiniz.

Programı yükledikten sonra "vc-mp.exe" programını çalıştırıp uygun sunuculardan bir tanesine bağlanarak GTA oyunun online olarak oynamaya başlayabilirsiniz. Milyonlarca adet satan başarılı bir seri olarak adından söz ettiren GTA, ülkemizde ve dünya da milyonlarca kez indirildi. 100 milyondan fazla kez satan başarılı oyun ülkemizde ve dünyada adından söz ettirmeye devam ederken deli gibi de satıyor. Serinin başarılı oyunları arasında yer alan GTA: Vice City Multiplayer günümüze kadar sayızın güncelleme aldı.

GTA: Vice City Multiplayer İndir

Windows platformu için yayınlanan GTA: Vice City Multiplayer günümüzde düşük bir kitle tarafından oynanmaya devam ediliyor. Eğlenceli yapısı ile beğenileri toplayan ve günümüze kadar milyonlara ulaşan başarılı oyun, adından söz ettirmeye devam ediyor. Windows platformu için yayınlanan ve geniş kitlelere ulaşmayı başaran yapım, gen,iş oyuncu kitleleri tarafından zevkle takip ediliyor. Dileyen oyuncular hemen GTA: Vice City Multiplayer'ı hemen indirip tadını çıkarmaya başlayabilrler. Oyun oldukça geniş bir içerik kalitesine sahip.