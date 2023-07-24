Kendi atölyenizde silah oluşturup tamir ettiğiniz Gunsmith Simulator, Türkçe dil desteği ile birlikte keyif alacağınız bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayalinizdeki silahları üretebildiğiniz Gunsmith Simulator, atölyenizde size başarılı bir çalışma fırsatı sunuyor. Sadece yeni silahlar üretmekle kalmıyor, aynı zamanda da silahları tamir edip yenileyebiliyorsunuz.

Tam anlamıyla sanal bir silah ustası olduğunuz Gunsmith Simulator’de, hazır gelen atölyeniz ile birlikte ustalığınızı konuşturmaya başlayabilirsiniz. İlk işinizi alıp, bu keyifli oyunu Türkçe dil desteği oynayabilirsiniz.

Gunsmith Simulator İndir

CNC tezgah, torna ve daha fazla özel alet kullanarak, işinizi daha da kolaylaştırabiliyorsunuz. İlk olarak silahtaki sorunu bulun ve onarmak için gerekli işlemleri yapın.

Silahlarınızı çalışır hale getirmek yetmiyor. Silahta bulunan eski parçaları revize edip, temizleyin. Üstlerinde bulunan paslardan kurtulup, ahşap ve metal yüzeyleri yenileyerek daha iyi bir görünüm vermesini sağlayın.

Ekipmanlarınızı modern nişangahlar, kabzalar, lazerler, fenerler, kolimatörler ve aklınıza gelecek birçok şey ile yanileyin. Yani diyeceğimiz o ki; yaratıcı olun ve elinizdeki imkanların sınırlarını zorlayın. Evet, iyi bir iş günü geçirdikten sonra, oyunda bulunan poligonda vakit geçirebilirsiniz. Bir silah ustası olarak, yaptığınız silahları poligonda deneyimleyebilirsiniz. Özelleştirilebilir sınırsız seçeneği ve gerçek hayatla neredeyse aynı olan tamir mekanikleri ile birlikte, Gunsmith Simulator indirip ustalığınızı konuşturabilirsiniz.

Gunsmith Simulator Sistem Gereksinimleri